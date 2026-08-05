Criado no início deste ano e tomando forma com o passar da temporada 2026, o projeto Semorin Sports vem se estabelecendo como um dos grandes destaques no automobilismo brasileiro.

A divisão esportiva do Grupo Semorin, empresa focada em soluções de limpeza para tecidos e ambientes, rapidamente alcançou o status de protagonista nos três campeonatos em que participa: NASCAR Brasil, Copa Truck e Copa Hyundai HB20.

A etapa de Cuiabá, histórica por ter sido realizada à noite no novo circuito localizado no Parque Novo Mato Grosso, viu os quatro representantes da Semorin Sports somarem pódios - com destaque para a emocionante vitória de André Bragantini Jr. na abertura da programação da Copa Hyundai HB20, que levou o piloto às lágrimas.

Também na HB20, Victor Guerin subiu ao pódio nas duas corridas, com Raphael Abbate fazendo o mesmo na Copa Truck e Nicolas Costa sendo um dos destaques das 100 Milhas de Cuiabá, sendo terceiro colocado no estágio final da prova que inaugurou o traçado trioval.

Como consequência, Nicolas Costa segue firme em terceiro lugar na classificação da NASCAR, com Raphael Abbate em quarto na Copa Truck; na HB20, André Bragantini é terceiro e Victor Guerin, o sexto. Os quatro competem na classe principal em seus campeonatos.

Além das ação nas pistas, a Semorin Sports também teve uma forte atuação junto ao público, distribuindo milhares de kits com amostras grátis de seus produtos aos que estiveram na área de boxes e compareceram à tradicional visitação aos boxes, que teve lotação esgotada de acordo com os promotores do evento.

"Ver nossos quatro pilotos subindo ao pódio em um fim de semana histórico é motivo de muito orgulho, mas o que mais nos satisfaz é perceber que a Semorin Sports já está consolidando uma identidade dentro do automobilismo brasileiro. Criamos esse projeto para associar nossa marca a desempenho, dedicação e paixão pelo esporte, e os resultados em pista, somados ao contato direto com milhares de fãs nos autódromos, mostram que estamos no caminho certo. Isso nos dá ainda mais confiança para seguir investindo e crescendo ao lado dos nossos pilotos e das categorias", comenta o CEO da empresa, Dennis Guerin.

"Quando idealizamos a Semorin Sports, sonhávamos em viver momentos como este. Ver nossos quatro pilotos brigando na frente, conquistando pódios e emocionando o público mostra que o projeto já faz parte do cenário do automobilismo nacional. É apenas o começo de uma caminhada que queremos construir por muitos anos, sempre ao lado dos fãs e das categorias que acreditaram em nossa proposta", completa Victor Guerin, que alterna as funções de piloto e vice-presidente da empresa.

O próximo desafio da Semorin Sports será em poucas semanas, com a etapa de Londrina, nos dias 22 e 23 de agosto, que soma pontos para a NASCAR Brasil, Copa Truck, e definirá o campeão brasileiro da Copa Hyundai HB20.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!