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NASCAR Brasil Chapecó

Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid

Piloto que correu na F1 Academy disputará os playoffs pela Cavaleiro Sports, com Ford Mustang #7

Redação Motorsport.com
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Rafaela Ferreira, Ford Mustang #07

Rafaela Ferreira, Ford Mustang #07

Foto de: Divulgacao

A NASCAR Brasil ganha mais uma representante feminina e catarinense em seu grid. A jovem Rafaela Ferreira, de 21 anos, fará sua estreia na categoria durante a etapa de Chapecó (SC), válida pelos playoffs da temporada 2026. Natural de Santa Catarina e residente em Içara, a piloto defenderá a equipe Cavaleiro Sports ao volante do Ford Mustang #7.

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Com experiência no kart, na F1 Academy e na Fórmula 4, Rafaela chega à NASCAR Brasil diante de um desafio inédito na carreira: a transição para os carros de turismo. A primeira participação acontecerá em uma fase decisiva do campeonato em um circuito oval, cenário que exige adaptação, leitura de corrida e atenção aos detalhes.

Apesar do desafio, a catarinense deixa claro que seu principal objetivo neste primeiro contato com a categoria é aproveitar ao máximo a oportunidade.

“Não tenho expectativa alguma, apenas um objetivo, que é aprender o máximo possível. Estou muito animada e grata à Ford e à Gree, que são meus patrocinadores, por essa oportunidade. Eu nunca andei de turismo, então nosso foco será extrair e aprender tudo o que essas duas etapas vão proporcionar”, afirmou.

A piloto destacou o nível de competitividade da NASCAR Brasil, que reúne nomes com títulos e experiência em diferentes categorias do automobilismo nacional e internacional. Para Rafaela, dividir a pista com esse grupo representa uma oportunidade importante de evolução.

“É uma categoria de extrema competitividade, com pilotos campeões em diversas categorias no Brasil e no mundo. Carregar o peso da NASCAR no peito e dividir pista com eles é desafiador e será uma honra!”, ressaltou.

Trajetória marcada por resultados expressivos

Mesmo jovem, Rafaela já construiu um currículo que inclui conquistas importantes no automobilismo.

Entre seus destaques estão o feito de se tornar a primeira mulher a conquistar uma pole position no Campeonato Brasileiro de Kart, a vitória em uma etapa da Fórmula 4 durante o GP Brasil de 2025 e a participação em um programa da Red Bull ligado à F1 Academy, iniciativa voltada ao desenvolvimento de talentos femininos no automobilismo.

Desafio nos ovais

A estreia em Chapecó também marca o primeiro contato de Rafaela com o ambiente de competição da NASCAR Brasil em um oval. A etapa catarinense integra a fase decisiva da temporada, que terá sequência na rodada final, em Brasília (DF).

A piloto acompanha com atenção as disputas realizadas nos ovais ao longo do campeonato e destaca o equilíbrio entre os competidores. “As etapas em ovais nesta temporada mostraram a diferença que o detalhe faz e a competitividade em todo o grid. Não tenho como esperar nada diferente disso! Estou ansiosa”, concluiu.

Com o Ford Mustang #7 da Cavaleiro Sports, Ferreira passa a integrar o grupo de mulheres que ampliam sua presença no automobilismo brasileiro, ao lado de nomes que fortalecem a presença feminina no grid da categoria, como Bruna Tomaselli, Tatiana Calderón e a também estreante Antonella Bassani, e terá pela frente duas etapas para acelerar o aprendizado, ganhar experiência e iniciar sua história na NASCAR Brasil.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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