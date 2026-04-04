Ricardinho Maurício reforça grid da NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil ganha mais um nome de peso para a temporada 2026. O tricampeão da Stock Car, Ricardo Maurício, está confirmado no grid em um projeto que marca o início da parceria Cavaleiro Sports by Pole Motorsport, duas estruturas estreantes na categoria que unem forças em busca de desenvolvimento conjunto e novas oportunidades no automobilismo nacional.

A união entre Cavaleiro e Pole nasce com o objetivo de crescimento técnico e esportivo mútuo, apostando na experiência de Ricardinho para acelerar o aprendizado dentro da NASCAR Brasil. O projeto também abre portas para possibilidades futuras, consolidando uma base sólida já em seu primeiro ano.

A estreia acontece já na próxima semana, no tradicional Autódromo de Santa Cruz do Sul, que recebe a etapa de abertura da temporada nos dias 11 e 12 de abril. A programação contará com duas corridas no domingo, às 8h30 e 14h20, prometendo fortes emoções desde o início do campeonato em estreia do novo carro, RiSE26.

Animado com o novo desafio, Ricardinho destacou sua expectativa para o ano: "Muito animado, já tive um primeiro contato com o carro e agora não vejo a hora de chegar à primeira etapa".

"Estou de olho na NASCAR Brasil já há algum tempo, mas não consegui conciliar agenda com outros campeonatos. Esse ano estarei em todas, e vou dividir em três etapas o carro com o Alex Seid", destacou.

Sobre a categoria, o piloto reforçou o equilíbrio esperado: "Gostei bastante do carro, espero uma competitividade acirrada e grandes disputas. Já conseguimos ver um pouco de como será no desafio que tivemos no Circuito Panamericano".

Com um currículo altamente vitorioso, Maurício chega como um dos nomes mais experientes do grid. O paulista é tricampeão da Stock Car, tricampeão do Brasileiro de Endurance, tricampeão do Brasileiro de Marcas, além de títulos na Fórmula Ford Brasil, Fórmula 3 Espanhola e Endurance TC2000.

Conhecedor da maioria das pistas do calendário, o piloto também destacou sua afinidade com o circuito de estreia: "Santa Cruz do Sul é um circuito seleto, gosto muito do traçado. Acho que 90% do grid adora guiar lá".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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