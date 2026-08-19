Ricardo Zonta e Galid Osman buscam mais pontos na etapa de Londrina da NASCAR Brasil
Dupla se prepara para o segundo circuito paranaense no calendário
Foto de: Jose Mario Dias
Ricardo Zonta e Galid Osman se preparam para mais uma etapa da NASCAR Brasil. A sexta corrida da temporada 2026 será em Londrina, marcando a segunda corrida do ano realizada no Paraná (Cascavel foi a primeira).
Ricardo Zonta, novamente, corre no seu estado natal, um bom incentivo para voltar a pontuar no campeonato. O ex-F1 não conseguiu completar a corrida anterior, em Cuiabá. Galid Osman, sexto colocado no campeonato, chega tentando replicar o desempenho do ano passado, quando conseguiu pódio em Londrina.
A etapa de Londrina tem papel fundamental na briga pelo título da NASCAR Brasil, por ser a penúltima da temporada regular. Os primeiros 12 colocados na tabela entram para os playoffs e seis deles sobrevivem para competir pelo título na última corrida. Com 60 pontos em disputa, os pilotos podem conquistar vaga nos playoffs com um bom resultado neste fim de semana.
O final de semana da NASCAR Brasil conta com o primeiro treino livre na sexta-feira, o segundo treino livre e a qualificação no sábado, com as duas corridas acontecendo no domingo para fechar o evento. As corridas terão transmissão dos canais oficiais da categoria.
“O caminho é tentar repetir o pódio de Londrina, como fizemos ano passado. Acho que para nós, esse final de semana é a última cartada para conseguir bons pontos e se manter na briga pelo título", apontou Galid.
“Tivemos bons momentos nesta temporada e vamos tentar repetir eles no final de semana. Correr no Paraná é sempre especial para mim, então vou pilotar com essa motivação de conseguir um bom resultado na frente de meus conterrâneos”, destacou Zonta.
NASCAR Brasil - Etapa 6 - Londrina
Sexta-feira, 21 de agosto
12:05 - 12:50 - Treino Extra
14:30 - 15:10 - Treino Livre 1
Sábado, 22 de agosto
10:30 - 11:10 - Treino Livre 2
14:09 - Q1 - Grupo 1
14:22 - Q1 - Grupo 2
14:35 - Q2
14:48 - Sprint Race
Domingo, 23 de agosto
09:00 - Corrida 1 (23 min + 1 volta)
14:05 - Corrida 2 (33 min + 1 volta)
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