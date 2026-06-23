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NASCAR Brasil Velocitta

Ricardo Zonta e Galid Osman esperam dar a volta por cima na NASCAR Brasil

Etapa do fim de semana acontece no Velocitta, pista onde o ex-F1 Ricardo Zonta tem múltiplas vitórias

Publicado:
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Ricardo Zonta

Foto de: Jose Mario Dias

Após um início de temporada marcado por quebras e acidentes, Galid Osman e Ricardo Zonta tentam conquistar pontos no circuito de Velocitta, em Mogi Guaçu, em mais uma etapa da NASCAR Brasil.

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Na corrida anterior, em Interlagos, os dois pilotos da Cavaleiro Sports tiveram etapas atribuladas, inclusive por contatos com adversários. Agora, ambos buscam corridas mais limpas para pontuar e avançar na tabela.

O paranaense Ricardo Zonta tem boas lembranças do autódromo de Velocitta, onde conseguiu muitas vitórias e pole positions. Agora, o ex-F1 busca uma corrida mais tranquila para mostrar seu potencial e reencontrar seus momentos de glória no circuito.

Galid Osman, paulista, corre mais uma vez em pista no seu estado natal e quer aproveitar isso, mantendo a confiança no alto para se recuperar na tabela e pontuar bem.

"Estamos tendo problemas durante o ano, uma falta de sorte em algumas corridas. Agora é hora de tentar recuperar o terreno perdido e vencer corridas, porque só isso vai fazer a gente recuperar", disse Osman. 

“Velocitta é uma pista onde já conquistei vitórias e poles, inclusive com recorde do traçado. Fico muito contente em competir novamente em Mogi Guaçu e vamos trabalhar por uma etapa limpa, sem incidentes na pista nem quebras, pois isso será essencial para voltarmos a andar na frente”, adicionou Zonta. 

O final de semana da NASCAR Brasil em Velocitta terá início na sexta-feira, com shakedown e os primeiros treinos oficiais. No sábado, os pilotos retornam à pista para o segundo treino oficial, classificações e a tradicional Sprint Race, que definirá posições importantes para o restante do fim de semana. No domingo, acontecem as duas corridas da NASCAR Brasil, além das atrações para o público, como Grid Walk e cerimônias de pódio.

A etapa terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).

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