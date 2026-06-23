Ricardo Zonta e Galid Osman esperam dar a volta por cima na NASCAR Brasil
Etapa do fim de semana acontece no Velocitta, pista onde o ex-F1 Ricardo Zonta tem múltiplas vitórias
Ricardo Zonta
Foto de: Jose Mario Dias
Após um início de temporada marcado por quebras e acidentes, Galid Osman e Ricardo Zonta tentam conquistar pontos no circuito de Velocitta, em Mogi Guaçu, em mais uma etapa da NASCAR Brasil.
Na corrida anterior, em Interlagos, os dois pilotos da Cavaleiro Sports tiveram etapas atribuladas, inclusive por contatos com adversários. Agora, ambos buscam corridas mais limpas para pontuar e avançar na tabela.
O paranaense Ricardo Zonta tem boas lembranças do autódromo de Velocitta, onde conseguiu muitas vitórias e pole positions. Agora, o ex-F1 busca uma corrida mais tranquila para mostrar seu potencial e reencontrar seus momentos de glória no circuito.
Galid Osman, paulista, corre mais uma vez em pista no seu estado natal e quer aproveitar isso, mantendo a confiança no alto para se recuperar na tabela e pontuar bem.
"Estamos tendo problemas durante o ano, uma falta de sorte em algumas corridas. Agora é hora de tentar recuperar o terreno perdido e vencer corridas, porque só isso vai fazer a gente recuperar", disse Osman.
“Velocitta é uma pista onde já conquistei vitórias e poles, inclusive com recorde do traçado. Fico muito contente em competir novamente em Mogi Guaçu e vamos trabalhar por uma etapa limpa, sem incidentes na pista nem quebras, pois isso será essencial para voltarmos a andar na frente”, adicionou Zonta.
O final de semana da NASCAR Brasil em Velocitta terá início na sexta-feira, com shakedown e os primeiros treinos oficiais. No sábado, os pilotos retornam à pista para o segundo treino oficial, classificações e a tradicional Sprint Race, que definirá posições importantes para o restante do fim de semana. No domingo, acontecem as duas corridas da NASCAR Brasil, além das atrações para o público, como Grid Walk e cerimônias de pódio.
A etapa terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).
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