Vencedor e vice disputarão etapas da Pro Late Model em 2026; premiação equivale a quase meio milhão de reais
Os jovens talentos da NASCAR Brasil deram o primeiro passo rumo ao cenário internacional com o início do NASCAR Driver Development Experience, programa oficial da categoria no país voltado à preparação de pilotos para competições nos Estados Unidos.
A primeira seletiva foi realizada nesta terça-feira (9), na sede da Pilotech, em São Paulo, e definiu os cinco classificados que participarão da etapa internacional do programa, entre os dias 10 e 18 de outubro, em Charlotte, nos Estados Unidos.
Os pilotos selecionados para a segunda fase foram:
Alfredinho Ibiapina (Ford Mustang #8 / Full Time)
Felipinho Tozzo (Chevrolet Camaro #57 / Team RC)
Gui Backes (Ford Mustang #28 / MX Vogel)
Tito Giaffone (Ford Mustang #15 / Full Time)
Victor Andrade (Ford Mustang #22 / Full Time)
Na fase americana, os participantes farão visitas técnicas, atividades de imersão nos bastidores da NASCAR e um dia de treinos em circuito oval com um Late Model. Os destaques da edição, vencedor e vice, serão premiados com a oportunidade de disputar provas oficiais da Pro Late Model em 2026, com valor de investimento equivalente a quase meio milhão de reais.
“Finalizamos a primeira fase do nosso programa e com a boa notícia de que conseguiremos levar cinco jovens pilotos para os Estados Unidos. O funil está apertando e em outubro saberemos quem serão os dois felizardos que conquistarão essa premiação”, destacou Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil.
Durante a seletiva em São Paulo, os candidatos passaram por avaliações psicotécnicas, físicas, sensoriais e em simuladores de corrida, testando competências essenciais como força, resistência, reflexos, raciocínio rápido e tomada de decisão sob pressão.
O programa é voltado a pilotos de 16 a 21 anos, já presentes no grid da NASCAR Brasil, com foco em preparar novos talentos para a NASCAR Xfinity Series e, no longo prazo, para a NASCAR Cup Series.
