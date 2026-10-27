Sérgio Ramalho estreia na NASCAR Brasil nos playoffs com Team RC

A NASCAR Brasil Series terá mais um grande nome no grid para a fase decisiva da temporada 2026. O piloto pernambucano Sérgio Ramalho fará sua estreia na categoria nos playoffs, a bordo do Chevrolet Camaro #27 da equipe Team RC. Com experiência em importantes competições do automobilismo nacional, ele chega motivado para o novo desafio e com a expectativa de contribuir para um bom trabalho junto à equipe.

Ramalho acompanhou de perto o desenvolvimento do carro e a rotina da Team RC ao longo da temporada. “Estou animado para essa estreia! Acompanhei o carro e a equipe durante todo o ano, com o trabalho que faço com o Gustavo Bandeira. Agora vou assumir o comando e será um privilégio trabalhar com a RC, uma equipe que admiro muito. Tenho um bom entrosamento com o Marcel e estou animado para fazermos um bom trabalho”, destaca o piloto.

A chegada à NASCAR Brasil também representa a realização de um objetivo em uma categoria que vem ampliando sua presença e relevância no cenário nacional. Para Sérgio, o crescimento da competição reforça o interesse dos pilotos em fazer parte do grid. “A categoria só cresce a cada ano e é um desejo de qualquer piloto do Brasil estar no grid hoje”, afirma.

Experiência em provas de endurance

Natural de Recife (PE), Sérgio Ramalho, nascido em 25 de setembro de 1989, construiu sua trajetória no automobilismo com resultados expressivos em provas de longa duração. É bicampeão da Endurance da Porsche Cup Brasil e conquistou o título da Sprint Race em 2022.

Em 2026, também integrou a história da primeira prova de endurance da Stock Car Pro Series, formando dupla com Cacá Bueno. A experiência acumulada em diferentes formatos de competição será um dos trunfos para encarar o desafio da NASCAR Brasil, especialmente em uma fase do campeonato marcada pela disputa por posições e pela necessidade de adaptação a diferentes condições de pista.

Desafio nos ovais

A estreia de Ramalho acontecerá em um momento especial da temporada, com etapas nos ovais de Chapecó (SC) e Brasília (DF). Na etapa final fará dupla com o brasiliense Gustavo Bandeira. O piloto está particularmente entusiasmado com o formato das provas e com as exigências técnicas que esse tipo de circuito impõe.

“Estou muito animado para correr nesses ovais. Corri apenas uma vez no anel externo de Goiânia e achei muito divertido. É um fim de semana planejado de uma maneira bem diferente, tecnicamente, do que estamos acostumados”, comenta.

Com o Chevrolet Camaro #27, pela Team RC, e o apoio de Caixa Seguridade e WSC Transportes, Sérgio Ramalho inicia sua participação na NASCAR Brasil com a motivação de quem conhece a equipe, reconhece o potencial de crescimento da categoria e está pronto para encarar uma nova experiência no automobilismo brasileiro.

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