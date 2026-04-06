SG28 Racing anuncia chegada à NASCAR Brasil
Equipe paranaense amplia possibilidades para carreira dos pilotos desde o kart
A SG28 Racing confirmou que estará no grid de uma das principais categorias do automobilismo nacional, a NASCAR Brasil.
“É um passo importante que estamos dando. Nos últimos dois anos conquistamos os dois títulos na Stock Light, chegamos ao Endurance Brasil e, agora, estamos iniciando um projeto dentro da Nascar Brasil. Estamos com uma equipe de peso e muito felizes em estarmos no grid”, afirmou Carlos SG, CEO da SG28 Racing.
Os nomes dos pilotos que irão compor o time serão anunciados nos próximos dias.
Com a entrada na NASCAR Brasil, a SG28 Racing amplia suas plataformas de atuação esportiva e de negócios, com um ambiente de competições que podem alavancar a carreira de um piloto desde o kart até as principais categorias de turismo.
O passo inicial é a Academia SG28 de Kart, com atuação destacada no kart. No Turismo, a SG28 Racing já possui times na Stock Light, em que é bicampeã, e no Endurance Brasil.
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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