A temporada 2026 da NASCAR Brasil ganha um reforço de peso: a Shopee chega como patrocinadora oficial, reforçando sua presença no automobilismo nacional.

Em quase todas as etapas, a Shopee levará aos autódromos o Shopee Auto Boulevard, um espaço dedicado a lojistas que oferecem produtos automotivos com condições especiais para o público que acompanha a corrida.

O Troféu Shopee Pole Position levará a parceria para as pistas, premiando o piloto mais rápido do treino classificatório de cada etapa. No digital, a NASCAR Brasil terá uma loja oficial na plataforma, oferecendo ingressos, produtos exclusivos, experiências e a transmissão das corridas.

“A parceria com a Shopee representa um avanço importante na forma como conectamos marcas, fãs e negócios dentro da NASCAR Brasil. Estamos falando de uma integração real entre experiência, conteúdo e conversão, algo cada vez mais relevante no esporte”, disse Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil Series.

A estreia oficial da parceria será na abertura da temporada, dias 11 e 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS). O calendário prevê nove etapas em oito estados, incluindo circuitos inéditos. O ano de 2026 também marca a chegada do RiSE26, carro com motor V6 central de 360 cv e 55 kgf.m de torque, movido a etanol 100%, mais leve e potente que o modelo anterior.

CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026

Evento Pré-temporada – 22 de Março – Circuito Panamericano

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

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