Shopee será a patrocinadora principal da temporada 2026 da NASCAR Brasil
Plataforma de e-commerce terá ativações em pistas, loja oficial e troféu exclusivo para o piloto pole position
Foto de: Divulgacao
A temporada 2026 da NASCAR Brasil ganha um reforço de peso: a Shopee chega como patrocinadora oficial, reforçando sua presença no automobilismo nacional.
Em quase todas as etapas, a Shopee levará aos autódromos o Shopee Auto Boulevard, um espaço dedicado a lojistas que oferecem produtos automotivos com condições especiais para o público que acompanha a corrida.
O Troféu Shopee Pole Position levará a parceria para as pistas, premiando o piloto mais rápido do treino classificatório de cada etapa. No digital, a NASCAR Brasil terá uma loja oficial na plataforma, oferecendo ingressos, produtos exclusivos, experiências e a transmissão das corridas.
“A parceria com a Shopee representa um avanço importante na forma como conectamos marcas, fãs e negócios dentro da NASCAR Brasil. Estamos falando de uma integração real entre experiência, conteúdo e conversão, algo cada vez mais relevante no esporte”, disse Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil Series.
A estreia oficial da parceria será na abertura da temporada, dias 11 e 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS). O calendário prevê nove etapas em oito estados, incluindo circuitos inéditos. O ano de 2026 também marca a chegada do RiSE26, carro com motor V6 central de 360 cv e 55 kgf.m de torque, movido a etanol 100%, mais leve e potente que o modelo anterior.
CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026
- Evento Pré-temporada – 22 de Março – Circuito Panamericano
- 1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)
- 2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)
- 3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)
- 4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)
- 5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)
- 6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)
- 7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)
- 8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)
- 9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Audi, Antonelli e mais: no que ficar de olho no GP do Japão de F1
F1: Colapinto é perseguido e multado pela polícia francesa em Mônaco
Shopee será a patrocinadora principal da temporada 2026 da NASCAR Brasil
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint do Velocitta
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários