SRB e Horse apresentam protótipo de nova categoria de picapes para 2027
Temporada 2026 foi utilizada para estabelecer quilometragem e testes do novo carro
Nesta terça-feira, a Horse Powertrain e a Sports & Racing Brasil (SRB), que tem Thiago Marques como CEO, revelaram um primeiro vislumbre de como será o carro da nova categoria brasileira de picapes que estreará na temporada 2027.
O motor dos carros será o Horse H13 de 1.3 litro, 4 cilindros em linha turbo flex e 27kgfm que já equipa os Renault Duster do mercado brasileiro, mas que terá uma preparação especial de mais de 200cv. O câmbio será da Sadev de seis marchas com power shift e paddle shift. A fabricação será nas instalações da Horse em Curitiba.
Com um cabeçote em formato Delta e coletor de escape integrado, o HORSE H13 é um sistema compacto, leve e com baixo centro de gravidade. Combinado a outros avanços - incluindo eletrônica sofisticada para controlar a wastegate do turbo e a válvula de escape, além de um sistema exclusivo de injeção direta - o HORSE H13 entrega alta potência e torque, com excelente eficiência de consumo.
Detalhes técnicos
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Categoria
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Especificação
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Motor
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HORSE H13 com 200cv e 27kg de torque
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Câmbio
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Sadev de 6 marchas com power shift e paddle shift
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Peso
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860kg
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Pneus
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Pirelli Slick 265/645/R18
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Eletrônica
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Injepro
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Aquisição de dados
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Pro Tune
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Suspensão
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Independente em triângulos de suspensão nas 4 rodas
A categoria baseada em etanol oferece um ciclo well-to-wheel baixo em carbono, reduzindo 70% de emissão de CO2 comparada a um combustível fóssil, e diminuindo a pegada ambiental do automobilismo.
O chassi será baseado no atual, com bolha de fibra de vidro, e com peso de 860 kg. Os pneus serão Pirelli Slick 265/645/R18, com sistema eletrônico Injepro e de aquisição de dados de Pro Tune, além de suspensão independente em triângulos nas quatro rodas.
Nova categoria da SRB de picapes
Thiago Marques, CEO da Sports e Racing Brasil (SRB), revelou que as picapes já estão em desenvolvimento e em testes de pista, com mais de mil quilômetros já rodados, mas que a data de 2027 foi escolhida para o melhor estabelecimento da categoria.
*Colaborou Rodrigo Perini
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