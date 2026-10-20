Nesta terça-feira, a Horse Powertrain e a Sports & Racing Brasil (SRB), que tem Thiago Marques como CEO, revelaram um primeiro vislumbre de como será o carro da nova categoria brasileira de picapes que estreará na temporada 2027.

O motor dos carros será o Horse H13 de 1.3 litro, 4 cilindros em linha turbo flex e 27kgfm que já equipa os Renault Duster do mercado brasileiro, mas que terá uma preparação especial de mais de 200cv. O câmbio será da Sadev de seis marchas com power shift e paddle shift. A fabricação será nas instalações da Horse em Curitiba.

Com um cabeçote em formato Delta e coletor de escape integrado, o HORSE H13 é um sistema compacto, leve e com baixo centro de gravidade. Combinado a outros avanços - incluindo eletrônica sofisticada para controlar a wastegate do turbo e a válvula de escape, além de um sistema exclusivo de injeção direta - o HORSE H13 entrega alta potência e torque, com excelente eficiência de consumo.

Detalhes técnicos

Categoria Especificação Motor HORSE H13 com 200cv e 27kg de torque Câmbio Sadev de 6 marchas com power shift e paddle shift Peso 860kg Pneus Pirelli Slick 265/645/R18 Eletrônica Injepro Aquisição de dados Pro Tune Suspensão Independente em triângulos de suspensão nas 4 rodas

A categoria baseada em etanol oferece um ciclo well-to-wheel baixo em carbono, reduzindo 70% de emissão de CO2 comparada a um combustível fóssil, e diminuindo a pegada ambiental do automobilismo.

O chassi será baseado no atual, com bolha de fibra de vidro, e com peso de 860 kg. Os pneus serão Pirelli Slick 265/645/R18, com sistema eletrônico Injepro e de aquisição de dados de Pro Tune, além de suspensão independente em triângulos nas quatro rodas.

Nova categoria da SRB de picapes

Thiago Marques, CEO da Sports e Racing Brasil (SRB), revelou que as picapes já estão em desenvolvimento e em testes de pista, com mais de mil quilômetros já rodados, mas que a data de 2027 foi escolhida para o melhor estabelecimento da categoria.

*Colaborou Rodrigo Perini

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