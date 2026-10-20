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NASCAR Brasil

SRB e Horse apresentam protótipo de nova categoria de picapes para 2027

Temporada 2026 foi utilizada para estabelecer quilometragem e testes do novo carro

Isa Fernandes
Isa Fernandes
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Nova categoria da SRB de picapes

Nesta terça-feira, a Horse Powertrain e a Sports & Racing Brasil (SRB), que tem Thiago Marques como CEO, revelaram um primeiro vislumbre de como será o carro da nova categoria brasileira de picapes que estreará na temporada 2027. 

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O motor dos carros será o Horse H13 de 1.3 litro, 4 cilindros em linha turbo flex e 27kgfm que já equipa os Renault Duster do mercado brasileiro, mas que terá uma preparação especial de mais de 200cv. O câmbio será da Sadev de seis marchas com power shift e paddle shift. A fabricação será nas instalações da Horse em Curitiba.

Com um cabeçote em formato Delta e coletor de escape integrado, o HORSE H13 é um sistema compacto, leve e com baixo centro de gravidade. Combinado a outros avanços - incluindo eletrônica sofisticada para controlar a wastegate do turbo e a válvula de escape, além de um sistema exclusivo de injeção direta - o HORSE H13 entrega alta potência e torque, com excelente eficiência de consumo. 

Detalhes técnicos

Categoria

Especificação

Motor

HORSE H13 com 200cv e 27kg de torque

Câmbio

Sadev de 6 marchas com power shift e paddle shift

Peso

860kg

Pneus

Pirelli Slick 265/645/R18

Eletrônica

Injepro

Aquisição de dados

Pro Tune

Suspensão

Independente em triângulos de suspensão nas 4 rodas

A categoria baseada em etanol oferece um ciclo well-to-wheel baixo em carbono, reduzindo 70% de emissão de CO2 comparada a um combustível fóssil, e diminuindo a pegada ambiental do automobilismo.

O chassi será baseado no atual, com bolha de fibra de vidro, e com peso de 860 kg. Os pneus serão Pirelli Slick 265/645/R18, com sistema eletrônico Injepro e de aquisição de dados de Pro Tune, além de suspensão independente em triângulos nas quatro rodas.

Nova categoria da SRB de picapes

Nova categoria da SRB de picapes

Thiago Marques, CEO da Sports e Racing Brasil (SRB), revelou que as picapes já estão em desenvolvimento e em testes de pista, com mais de mil quilômetros já rodados, mas que a data de 2027 foi escolhida para o melhor estabelecimento da categoria.

*Colaborou Rodrigo Perini

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