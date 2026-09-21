Com o fim de semana em Curvelo, a NASCAR Brasil concluiu a temporada regular de 2026 e, por uma margem mínima, Thiago Camilo se sagrou campeão.

Correndo no oval em Minas Gerais, o piloto da Full Time conquistou o segundo lugar na classificação - somando os primeiros pontos do fim de semana. Posteriormente, venceu a corrida 1 e, mesmo com um abandono na segunda prova, conseguiu faturar o campeonato por apenas um ponto de diferença.

Isso se deu porque o líder Gabriel Casagrande zerou em todas as oportunidades de pontuar e, Arthur Gama, que se tornou uma ameaça com o decorrer da segunda corrida, terminou exatamente na posição em que Camilo precisava: em quarto. Ao fim, Thiago Camilo encerrou as setes etapas com 226 pontos e Gama com 225.

Resultados Thiago Camilo

ETAPA PONTUAÇÃO Santa Cruz do Sul 45 pontos Cascavel 0 São Paulo 36 pontos Mogi 25 pontos Cuiabá 0 Londrina 55 pontos Minas Gerais 45 pontos

*20 pontos são da entrada nos playoffs.

Classificação Geral

Piloto Nº SR 1ª Sta Cruz 2ª Sta Cruz 3ª Cvel 4ª Cvel SR 5ª SP 6ª SP SR 7ª Mogi 8ª Mogi SR 9ª MT 10ª MT SR 11ª Lda 12ª Lda Qualy 13ª MG 14ª MG 2 descartes FINAL Thiago Camilo 21 6 25 14 0 nc – 16 20 10 12 3 – 0 0 10 25 20 20 25 0 0 226 Arthur Gama 9 8 1 12 12 20 8 nc nc – 14 20 4 20 25 – 3 16 8 20 14 0 225 Gabriel Casagrande 83 4 4 25 25 14 6 0 1 8 20 2 6 25 0 8 20 25 0 0 0 0 213 Vitor Genz 46 10 20 20 4 8 – 2 12 4 25 14 – 6 12 – 0 0 25 0 0 0 182 Nicolas Costa 69 – 0 16 10 25 4 25 25 1 10 DQ 2 2 16 – 0 3 0 0 0 0 159 Cacá Bueno 0 1 16 10 nc nc 10 0 16 – 8 0 8 0 1 – 10 14 1 10 3 0 128 Alfredinho Ibiapina 8 – 6 0 0 nc – 1 10 – 0 DQ 10 8 0 2 14 10 6 12 8 0 107 Galid Osman 99 – 10 4 1 10 – 0 nc 6 16 25 – 0 0 – 0 0 0 0 6 0 98 Murilo Rocha 55 – 0 3 0 nc 1 20 0 – 0 12 1 16 0 0 8 12 4 0 0 0 97 Ricardo Maurício 90 – 8 nc 16 12 – 0 nc – 0 8 – 0 0 – 0 8 0 2 16 0 92 Witold Ramasauskas 11 – 0 6 0 2 – 6 8 – 1 0 – 4 0 – 2 0 14 16 12 0 91 Tatiana Calderón 25 – 0 1 0 nc – nc 3 – 2 10 – 0 4 – 4 0 0 14 25 0 83 Denis Navarro 5 – nc nc 14 4 – 14 0 – 0 0 – 14 0 6 DQ 4 DQ 8 0 0 62 Victor Andrade 22 – 0 nc 20 16 2 10 0 – 0 0 – 0 6 – 0 6 x x 0 0 60 Gui Backes 28 – nc 0 3 3 – 3 6 2 4 0 – 0 3 4 16 0 12 nc 0 0 56 Jorge Martelli 87 – 2 nc nc 1 – 12 nc – 0 DQ – 10 10 – 12 0 2 0 4 0 53 Felipe Tozzo 57 – 0 2 0 nc – 0 0 – 0 1 – 12 20 – 6 0 3 4 0 0 48 Felipe Malinoswski 19 – 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 10 6 20 0 36 Firás Fahs 3 – x x x x – x x – 0 16 – 1 0 – 0 0 16 0 0 0 33 Bruna Tomaselli 97 – 0 0 0 6 – 8 nc – 0 4 – 0 14 – 0 0 0 nc 0 0 32 Tito Giaffone 15 2 3 nc 2 0 – 4 14 – 0 0 – 0 2 – 0 2 0 nc 1 0 30 Ricardo Zonta 10 – 12 nc 6 0 – 0 2 – 6 0 – 0 0 – 0 0 0 x 0 0 26 Juninho Berlanda 17 – x x 8 0 – nc 0 – 3 0 – 0 0 – 1 1 0 3 10 0 26 Dudes Castroneves 34 – 0 8 0 nc – 0 nc – 0 6 – 3 0 – 0 0 0 1 2 0 20 Alex Seid 90 – 8 nc x x – 0 nc – 0 8 – 0 0 – 0 0 0 x 0 0 16 Allam Khodair 18 – 14 nc x x – x x – 0 0 – 0 0 – 0 0 0 x 0 0 14 Gustavo Bandeira 85 – 0 0 nc nc – 0 4 – 0 0 – 0 8 – 0 0 0 nc 0 0 12

Challenge

Piloto Nº SR 1ª Sta Cruz 2ª Sta Cruz 3ª Cvel 4ª Cvel SR 5ª SP 6ª SP SR 7ª Mogi 8ª Mogi SR 9ª MT 10ª MT SR 11ª Lda 12ª Lda Qualy 13ª MG 14ª MG 2 descartes FINAL Witold Ramasauskas 11 – 16 20 8 16 – 16 16 – 14 8 – 14 6 – 10 4 20 25 16 0 209 Alfredinho Ibiapina 8 – 25 8 12 nc – 10 20 – 8 DQ – 16 3 – 20 20 12 16 12 0 182 Murilo Rocha 55 – 10 16 6 nc – 25 8 – 4 20 – 25 0 – 16 25 10 6 3 0 174 Felipinho Tozzo 47 – 14 14 14 nc – 8 6 – 6 10 – 20 25 – 14 12 8 12 6 0 169 Gui Backes 28 – nc 4 20 20 – 12 14 – 25 4 – 2 12 – 25 0 16 0 0 0 154 Tatiana Calderón 25 – 6 12 3 nc – 0 10 – 16 16 – 3 14 – 12 6 6 20 25 0 149 Tito Giaffone 15 – 20 nc 16 12 – 14 25 – 12 0 – 4 10 – 1 16 4 0 8 0 142 Juninho Berlanda 17 – x x 25 14 – 0 4 – 20 6 – 1 8 – 8 14 2 10 14 0 126 Bruna Tomaselli 97 – 4 6 10 25 – 20 nc – 3 12 – 6 20 – 3 10 3 0 2 0 124 Dudes Castroneves 34 – 8 25 4 nc – 6 bc – 2 14 – 12 2 – 4 3 0 8 10 0 98 Firás Fahs 3 – x x x x – x x – 10 25 – 10 4 – 6 2 25 4 4 0 90 Gustavo Bandeira 85 – 12 10 nc nc – 4 12 – 1 3 – 8 16 – 2 8 1 0 0 0 77 Felipe Malinoswski 19 – 0 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 14 14 20 0 48

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