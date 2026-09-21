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NASCAR Brasil Curvelo

Thiago Camilo é campeão da temporada regular da NASCAR Brasil por um ponto de diferença

Categoria agora segue para disputa dos playoffs

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Thiago Camilo; Full Time Sports

Foto de: Luciano Santos

Com o fim de semana em Curvelo, a NASCAR Brasil concluiu a temporada regular de 2026 e, por uma margem mínima, Thiago Camilo se sagrou campeão. 

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Correndo no oval em Minas Gerais, o piloto da Full Time conquistou o segundo lugar na classificação - somando os primeiros pontos do fim de semana. Posteriormente, venceu a corrida 1 e, mesmo com um abandono na segunda prova, conseguiu faturar o campeonato por apenas um ponto de diferença. 

Isso se deu porque o líder Gabriel Casagrande zerou em todas as oportunidades de pontuar e, Arthur Gama, que se tornou uma ameaça com o decorrer da segunda corrida, terminou exatamente na posição em que Camilo precisava: em quarto.  Ao fim, Thiago Camilo encerrou as setes etapas com 226 pontos e Gama com 225. 

 

Resultados Thiago Camilo

ETAPA PONTUAÇÃO
Santa Cruz do Sul 45 pontos
Cascavel 0
São Paulo 36 pontos
Mogi  25 pontos
Cuiabá 0
Londrina 55 pontos
Minas Gerais 45 pontos

*20 pontos são da entrada nos playoffs.

Classificação Geral

Piloto SR 1ª Sta Cruz 2ª Sta Cruz 3ª Cvel 4ª Cvel SR 5ª SP 6ª SP SR 7ª Mogi 8ª Mogi SR 9ª MT 10ª MT SR 11ª Lda 12ª Lda Qualy 13ª MG 14ª MG 2 descartes FINAL
Thiago Camilo 21 6 25 14 0 nc 16 20 10 12 3 0 0 10 25 20 20 25 0 0 226
Arthur Gama 9 8 1 12 12 20 8 nc nc 14 20 4 20 25 3 16 8 20 14 0 225
Gabriel Casagrande 83 4 4 25 25 14 6 0 1 8 20 2 6 25 0 8 20 25 0 0 0 0 213
Vitor Genz 46 10 20 20 4 8 2 12 4 25 14 6 12 0 0 25 0 0 0 182
Nicolas Costa 69 0 16 10 25 4 25 25 1 10 DQ 2 2 16 0 3 0 0 0 0 159
Cacá Bueno 0 1 16 10 nc nc 10 0 16 8 0 8 0 1 10 14 1 10 3 0 128
Alfredinho Ibiapina 8 6 0 0 nc 1 10 0 DQ 10 8 0 2 14 10 6 12 8 0 107
Galid Osman 99 10 4 1 10 0 nc 6 16 25 0 0 0 0 0 0 6 0 98
Murilo Rocha 55 0 3 0 nc 1 20 0 0 12 1 16 0 0 8 12 4 0 0 0 97
Ricardo Maurício 90 8 nc 16 12 0 nc 0 8 0 0 0 8 0 2 16 0 92
Witold Ramasauskas 11 0 6 0 2 6 8 1 0 4 0 2 0 14 16 12 0 91
Tatiana Calderón 25 0 1 0 nc nc 3 2 10 0 4 4 0 0 14 25 0 83
Denis Navarro 5 nc nc 14 4 14 0 0 0 14 0 6 DQ 4 DQ 8 0 0 62
Victor Andrade 22 0 nc 20 16 2 10 0 0 0 0 6 0 6 x x 0 0 60
Gui Backes 28 nc 0 3 3 3 6 2 4 0 0 3 4 16 0 12 nc 0 0 56
Jorge Martelli 87 2 nc nc 1 12 nc 0 DQ 10 10 12 0 2 0 4 0 53
Felipe Tozzo 57 0 2 0 nc 0 0 0 1 12 20 6 0 3 4 0 0 48
Felipe Malinoswski 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 20 0 36
Firás Fahs 3 x x x x x x 0 16 1 0 0 0 16 0 0 0 33
Bruna Tomaselli 97 0 0 0 6 8 nc 0 4 0 14 0 0 0 nc 0 0 32
Tito Giaffone 15 2 3 nc 2 0 4 14 0 0 0 2 0 2 0 nc 1 0 30
Ricardo Zonta 10 12 nc 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 x 0 0 26
Juninho Berlanda 17 x x 8 0 nc 0 3 0 0 0 1 1 0 3 10 0 26
Dudes Castroneves 34 0 8 0 nc 0 nc 0 6 3 0 0 0 0 1 2 0 20
Alex Seid 90 8 nc x x 0 nc 0 8 0 0 0 0 0 x 0 0 16
Allam Khodair 18 14 nc x x x x 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 14
Gustavo Bandeira 85 0 0 nc nc 0 4 0 0 0 8 0 0 0 nc 0 0 12

Challenge

Piloto SR 1ª Sta Cruz 2ª Sta Cruz 3ª Cvel 4ª Cvel SR 5ª SP 6ª SP SR 7ª Mogi 8ª Mogi SR 9ª MT 10ª MT SR 11ª Lda 12ª Lda Qualy 13ª MG 14ª MG 2 descartes FINAL
Witold Ramasauskas 11 16 20 8 16 16 16 14 8 14 6 10 4 20 25 16 0 209
Alfredinho Ibiapina 8 25 8 12 nc 10 20 8 DQ 16 3 20 20 12 16 12 0 182
Murilo Rocha 55 10 16 6 nc 25 8 4 20 25 0 16 25 10 6 3 0 174
Felipinho Tozzo 47 14 14 14 nc 8 6 6 10 20 25 14 12 8 12 6 0 169
Gui Backes 28 nc 4 20 20 12 14 25 4 2 12 25 0 16 0 0 0 154
Tatiana Calderón 25 6 12 3 nc 0 10 16 16 3 14 12 6 6 20 25 0 149
Tito Giaffone 15 20 nc 16 12 14 25 12 0 4 10 1 16 4 0 8 0 142
Juninho Berlanda 17 x x 25 14 0 4 20 6 1 8 8 14 2 10 14 0 126
Bruna Tomaselli 97 4 6 10 25 20 nc 3 12 6 20 3 10 3 0 2 0 124
Dudes Castroneves 34 8 25 4 nc 6 bc 2 14 12 2 4 3 0 8 10 0 98
Firás Fahs 3 x x x x x x 10 25 10 4 6 2 25 4 4 0 90
Gustavo Bandeira 85 12 10 nc nc 4 12 1 3 8 16 2 8 1 0 0 0 77
Felipe Malinoswski 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 20 0 48

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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