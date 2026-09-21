Thiago Camilo é campeão da temporada regular da NASCAR Brasil por um ponto de diferença
Categoria agora segue para disputa dos playoffs
Foto de: Luciano Santos
Com o fim de semana em Curvelo, a NASCAR Brasil concluiu a temporada regular de 2026 e, por uma margem mínima, Thiago Camilo se sagrou campeão.
Correndo no oval em Minas Gerais, o piloto da Full Time conquistou o segundo lugar na classificação - somando os primeiros pontos do fim de semana. Posteriormente, venceu a corrida 1 e, mesmo com um abandono na segunda prova, conseguiu faturar o campeonato por apenas um ponto de diferença.
Isso se deu porque o líder Gabriel Casagrande zerou em todas as oportunidades de pontuar e, Arthur Gama, que se tornou uma ameaça com o decorrer da segunda corrida, terminou exatamente na posição em que Camilo precisava: em quarto. Ao fim, Thiago Camilo encerrou as setes etapas com 226 pontos e Gama com 225.
Resultados Thiago Camilo
|ETAPA
|PONTUAÇÃO
|Santa Cruz do Sul
|45 pontos
|Cascavel
|0
|São Paulo
|36 pontos
|Mogi
|25 pontos
|Cuiabá
|0
|Londrina
|55 pontos
|Minas Gerais
|45 pontos
*20 pontos são da entrada nos playoffs.
Classificação Geral
|Piloto
|Nº
|SR
|1ª Sta Cruz
|2ª Sta Cruz
|3ª Cvel
|4ª Cvel
|SR
|5ª SP
|6ª SP
|SR
|7ª Mogi
|8ª Mogi
|SR
|9ª MT
|10ª MT
|SR
|11ª Lda
|12ª Lda
|Qualy
|13ª MG
|14ª MG
|2 descartes
|FINAL
|Thiago Camilo
|21
|6
|25
|14
|0
|nc
|–
|16
|20
|10
|12
|3
|–
|0
|0
|10
|25
|20
|20
|25
|0
|0
|226
|Arthur Gama
|9
|8
|1
|12
|12
|20
|8
|nc
|nc
|–
|14
|20
|4
|20
|25
|–
|3
|16
|8
|20
|14
|0
|225
|Gabriel Casagrande
|83
|4
|4
|25
|25
|14
|6
|0
|1
|8
|20
|2
|6
|25
|0
|8
|20
|25
|0
|0
|0
|0
|213
|Vitor Genz
|46
|10
|20
|20
|4
|8
|–
|2
|12
|4
|25
|14
|–
|6
|12
|–
|0
|0
|25
|0
|0
|0
|182
|Nicolas Costa
|69
|–
|0
|16
|10
|25
|4
|25
|25
|1
|10
|DQ
|2
|2
|16
|–
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|159
|Cacá Bueno
|0
|1
|16
|10
|nc
|nc
|10
|0
|16
|–
|8
|0
|8
|0
|1
|–
|10
|14
|1
|10
|3
|0
|128
|Alfredinho Ibiapina
|8
|–
|6
|0
|0
|nc
|–
|1
|10
|–
|0
|DQ
|10
|8
|0
|2
|14
|10
|6
|12
|8
|0
|107
|Galid Osman
|99
|–
|10
|4
|1
|10
|–
|0
|nc
|6
|16
|25
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|98
|Murilo Rocha
|55
|–
|0
|3
|0
|nc
|1
|20
|0
|–
|0
|12
|1
|16
|0
|0
|8
|12
|4
|0
|0
|0
|97
|Ricardo Maurício
|90
|–
|8
|nc
|16
|12
|–
|0
|nc
|–
|0
|8
|–
|0
|0
|–
|0
|8
|0
|2
|16
|0
|92
|Witold Ramasauskas
|11
|–
|0
|6
|0
|2
|–
|6
|8
|–
|1
|0
|–
|4
|0
|–
|2
|0
|14
|16
|12
|0
|91
|Tatiana Calderón
|25
|–
|0
|1
|0
|nc
|–
|nc
|3
|–
|2
|10
|–
|0
|4
|–
|4
|0
|0
|14
|25
|0
|83
|Denis Navarro
|5
|–
|nc
|nc
|14
|4
|–
|14
|0
|–
|0
|0
|–
|14
|0
|6
|DQ
|4
|DQ
|8
|0
|0
|62
|Victor Andrade
|22
|–
|0
|nc
|20
|16
|2
|10
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|6
|–
|0
|6
|x
|x
|0
|0
|60
|Gui Backes
|28
|–
|nc
|0
|3
|3
|–
|3
|6
|2
|4
|0
|–
|0
|3
|4
|16
|0
|12
|nc
|0
|0
|56
|Jorge Martelli
|87
|–
|2
|nc
|nc
|1
|–
|12
|nc
|–
|0
|DQ
|–
|10
|10
|–
|12
|0
|2
|0
|4
|0
|53
|Felipe Tozzo
|57
|–
|0
|2
|0
|nc
|–
|0
|0
|–
|0
|1
|–
|12
|20
|–
|6
|0
|3
|4
|0
|0
|48
|Felipe Malinoswski
|19
|–
|0
|0
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|10
|6
|20
|0
|36
|Firás Fahs
|3
|–
|x
|x
|x
|x
|–
|x
|x
|–
|0
|16
|–
|1
|0
|–
|0
|0
|16
|0
|0
|0
|33
|Bruna Tomaselli
|97
|–
|0
|0
|0
|6
|–
|8
|nc
|–
|0
|4
|–
|0
|14
|–
|0
|0
|0
|nc
|0
|0
|32
|Tito Giaffone
|15
|2
|3
|nc
|2
|0
|–
|4
|14
|–
|0
|0
|–
|0
|2
|–
|0
|2
|0
|nc
|1
|0
|30
|Ricardo Zonta
|10
|–
|12
|nc
|6
|0
|–
|0
|2
|–
|6
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|0
|x
|0
|0
|26
|Juninho Berlanda
|17
|–
|x
|x
|8
|0
|–
|nc
|0
|–
|3
|0
|–
|0
|0
|–
|1
|1
|0
|3
|10
|0
|26
|Dudes Castroneves
|34
|–
|0
|8
|0
|nc
|–
|0
|nc
|–
|0
|6
|–
|3
|0
|–
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|20
|Alex Seid
|90
|–
|8
|nc
|x
|x
|–
|0
|nc
|–
|0
|8
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|0
|x
|0
|0
|16
|Allam Khodair
|18
|–
|14
|nc
|x
|x
|–
|x
|x
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|0
|x
|0
|0
|14
|Gustavo Bandeira
|85
|–
|0
|0
|nc
|nc
|–
|0
|4
|–
|0
|0
|–
|0
|8
|–
|0
|0
|0
|nc
|0
|0
|12
Challenge
|Piloto
|Nº
|SR
|1ª Sta Cruz
|2ª Sta Cruz
|3ª Cvel
|4ª Cvel
|SR
|5ª SP
|6ª SP
|SR
|7ª Mogi
|8ª Mogi
|SR
|9ª MT
|10ª MT
|SR
|11ª Lda
|12ª Lda
|Qualy
|13ª MG
|14ª MG
|2 descartes
|FINAL
|Witold Ramasauskas
|11
|–
|16
|20
|8
|16
|–
|16
|16
|–
|14
|8
|–
|14
|6
|–
|10
|4
|20
|25
|16
|0
|209
|Alfredinho Ibiapina
|8
|–
|25
|8
|12
|nc
|–
|10
|20
|–
|8
|DQ
|–
|16
|3
|–
|20
|20
|12
|16
|12
|0
|182
|Murilo Rocha
|55
|–
|10
|16
|6
|nc
|–
|25
|8
|–
|4
|20
|–
|25
|0
|–
|16
|25
|10
|6
|3
|0
|174
|Felipinho Tozzo
|47
|–
|14
|14
|14
|nc
|–
|8
|6
|–
|6
|10
|–
|20
|25
|–
|14
|12
|8
|12
|6
|0
|169
|Gui Backes
|28
|–
|nc
|4
|20
|20
|–
|12
|14
|–
|25
|4
|–
|2
|12
|–
|25
|0
|16
|0
|0
|0
|154
|Tatiana Calderón
|25
|–
|6
|12
|3
|nc
|–
|0
|10
|–
|16
|16
|–
|3
|14
|–
|12
|6
|6
|20
|25
|0
|149
|Tito Giaffone
|15
|–
|20
|nc
|16
|12
|–
|14
|25
|–
|12
|0
|–
|4
|10
|–
|1
|16
|4
|0
|8
|0
|142
|Juninho Berlanda
|17
|–
|x
|x
|25
|14
|–
|0
|4
|–
|20
|6
|–
|1
|8
|–
|8
|14
|2
|10
|14
|0
|126
|Bruna Tomaselli
|97
|–
|4
|6
|10
|25
|–
|20
|nc
|–
|3
|12
|–
|6
|20
|–
|3
|10
|3
|0
|2
|0
|124
|Dudes Castroneves
|34
|–
|8
|25
|4
|nc
|–
|6
|bc
|–
|2
|14
|–
|12
|2
|–
|4
|3
|0
|8
|10
|0
|98
|Firás Fahs
|3
|–
|x
|x
|x
|x
|–
|x
|x
|–
|10
|25
|–
|10
|4
|–
|6
|2
|25
|4
|4
|0
|90
|Gustavo Bandeira
|85
|–
|12
|10
|nc
|nc
|–
|4
|12
|–
|1
|3
|–
|8
|16
|–
|2
|8
|1
|0
|0
|0
|77
|Felipe Malinoswski
|19
|–
|0
|0
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|–
|0
|0
|14
|14
|20
|0
|48
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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