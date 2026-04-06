Tito Giaffone acelera para consolidar nome na NASCAR Brasil em 2026

Jovem talento, Tito Giaffone chega para sua segunda temporada na NASCAR Brasil carregando credenciais de destaque. Eleito piloto revelação de 2025, o representante de uma das famílias mais tradicionais do automobilismo nacional retorna ao grid ainda mais preparado para os desafios de 2026.

Natural de São Paulo (SP), Tito, aos 17 anos, já desponta como uma das promessas mais fortes da nova geração do automobilismo brasileiro. Integrante da consagrada família Giaffone, que soma duas gerações de história no esporte a motor, o piloto alia tradição e renovação em sua trajetória.

Com a experiência adquirida na temporada passada, ele segue com a equipe Full Time Sports para seu segundo ano na categoria, no comando do Ford Mustang #15, reforçando a continuidade de um projeto que visa evolução no campeonato.

O próximo final de semana, no circuito de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, palco da abertura oficial da NASCAR Brasil, marca a estreia do piloto no traçado do autódromo gaúcho. A expectativa é de um campeonato ainda mais disputado e o início de uma jornada que promete evolução e consolidação para o jovem paulistano, que desponta como um dos nomes a serem observados de perto ao longo da temporada.

“Estou muito feliz e animado para a temporada e ansioso para a estreia no circuito de Santa Cruz a bordo do novo carro da NASCAR Brasil ao lado de alguns dos melhores pilotos do país. Vai ser um ano desafiador, mas divertido”, destacou Tito Giaffone.

Tetracampeão paulista de kart, o paulistano possui um histórico exemplar. Venceu a Seletiva para o Mundial de Rotax de 2022 e conta com excelentes resultados em competições Rotax, com o terceiro lugar do Open do Mundial, em 2022, e do Campeonato Sul-Americano de 2024. Além disso, tem sido destaque nos últimos anos da Copa São Paulo de Kart e fez uma experiência na Copa Joy.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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