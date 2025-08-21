A NASCAR Brasil visita neste final de semana o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a disputa da sexta etapa do campeonato, fechando o Campeonato Brasileiro deste ano. Em ascensão em seu ano de estreia no automobilismo, Tito Giaffone busca manter o bom momento para fechar o primeiro torneio do ano e seguir em alta para a sequência da temporada, que terá ainda três etapas válidas pela “Special Edition”.

O dono do carro número 15 da Full Time Sports foi um dos destaques das 100 Milhas de Cascavel, disputada no último mês de julho, quando completou as duas fases da disputa com a terceira colocação entre os competidores da classe Challenge. No interior paulista, Tito espera manter a evolução e lutar por mais pódios em uma etapa que volta a ser disputada em duas corridas de 25 minutos.

“A gente vem de uma etapa muito boa em Cascavel. Foi a que melhor me adaptei ao carro, melhorando a cada volta. Agora vou para o Velocitta buscando manter o bom momento para brigar por pódios e encerrar bem o Campeonato Brasileiro. Uma classificação boa é importante pois é uma pista em que as ultrapassagens são complicadas”, disse Tito Giaffone, que tem o apoio de PPG.

A programação em Mogi Guaçu terá início na sexta-feira, quando será realizado o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um ensaio, a classificação e a primeira corrida, marcada para 16h. A etapa do Velocitta será encerrada no domingo com a segunda disputa, marcada para 14h10. RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram a etapa.

