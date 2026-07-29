Tito Giaffone corre pela primeira vez em Cuiabá e busca liderança da NASCAR Brasil

Vice-líder do campeonato da NASCAR Brasil, Tito Giaffone tem um desafio inédito na sua carreira no automobilismo em busca da ponta da classificação. Neste final de semana, o piloto da Full Time Sports corre pela primeira vez na carreira no anel externo do Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá, onde a categoria realiza a quinta etapa do campeonato com uma rodada dupla noturna.

A etapa deste final de semana tem algumas diferenças em relação as rodadas anteriores. Além de ser realizada a noite e ser a primeira do ano em um anel externo, a rodada dupla terá as duas corridas realizadas com um pequeno intervalo entre elas. Assim, Tito acredita que os treinos ganham ainda mais importância.

“Vamos para um circuito onde nunca corri, que é o anel externo de Cuiabá. Por ser uma etapa noturna e com as corridas marcadas para uma seguida da outra, tenho que buscar uma adaptação rápida. Então começar bem os treinos é importante para brigar na frente na classificação e nas corridas”, diz Tito Giaffone.

O dono do carro número 15 aparece na vice-liderança entre os competidores da categoria Challenge, onde possui uma vitória, obtida em Interlagos, e três pódios na temporada, onde aparece 15 pontos distante da liderança. Tito também tem demonstrado bons desempenhos nos resultados gerais, tendo um top-5 e três top-10 após quatro etapas.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta quinta-feira com o primeiro treino livre às 21h35. O segundo treino está programado para 18h10 na sexta-feira e, no mesmo dia, são realizadas a classificação e a Sprint Race a partir de 21h35. A primeira prova está marcada para 18h05 no sábado com e a segunda larga a partir de 18h50 do mesmo dia.

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