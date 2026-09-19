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NASCAR Brasil Curvelo

Tito Giaffone destaca desafios para acertar carro no oval de Curvelo

Piloto acredita que confiança é a chave para acertar uma boa volta na classificação deste sábado em Minas Gerais

Editado:
Tito Giaffone; Full Time

Foto de: Clayton Medeiros

Eleito o piloto revelação na última temporada da NASCAR Brasil, Tito Giaffone disputou os primeiros treinos para a etapa deste final de semana no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e avaliou os desafios que as equipes enfrentam para conseguir um bom acerto para este que é o único circuito oval do campeonato.

“Foi uma sexta-feira diferente, já que é um circuito oval e o acerto muda muito, então a gente estudando para tentar achar o melhor balanço para o carro porque as duas curvas são muito diferentes”, diz Tito que acelera o carro 15 da Full Time Sports.

Tito foi o quarto colocado no treino extra e depois fechou o seu grupo na oitava colocação do primeiro treino livre e sexto colocado no segundo.

“Nós estamos analisando onde podemos melhorar para amanhã, mas eu acho que, em geral, falta um pouco nas curvas 3 e 4, mas isso é uma questão de confiança que com o tempo o piloto vai pegando com a pista. A gente costuma deixar para arriscar mais na tomada de tempos, mas foi uma sexta-feira em que viemos evoluindo bastante e eu acho que amanhã a gente estará melhor”, conclui Tito.

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