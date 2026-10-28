Tito Giaffone destaca importância de treinos para estreia da NASCAR Brasil em Chapecó

A NASCAR Brasil chega neste final de semana a penúltima etapa na temporada 2026, marcada para o circuito oval do novo Autódromo Internacional de Chapecó (SC). Piloto que defende a Full Time Sports, Tito Giaffone parte para a etapa que marca a inauguração do circuito catarinense de olho nas primeiras posições para subir na categoria Challenge.

Será a terceira etapa do ano em traçados ovais ou anéis externos na atual temporada. O circuito no interior catarinense conta com 1.452 metros e em sentido horário, algo que não costuma ser comum neste tipo de traçado, e Tito destaca a importância dos treinos para lutar na frente tanto na classificação quanto nas corridas.

“Vamos para uma pista nova, então isso aumenta a importância dos treinos para nos adaptarmos ao circuito. Vai ser vital conseguir uma boa posição de largada para que a gente possa brigar na frente nas corridas para conseguir bons pontos para o campeonato”, disse Tito Giaffone.

As atividades da NASCAR Brasil em Chapecó serão abertas na sexta-feira, quando serão realizados o shakedown e o primeiro treino livre. O segundo treino ocorre no sábado, enquanto a classificação está marcada para 7h30. As corridas estão marcadas para 9h, 14h05 e 14h30. O SBT mostra a prova da manhã, enquanto a ESPN exibe as disputas da tarde. O YouTube transmite as três corridas.

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