Jovem revelação da NASCAR Brasil, Tito Giaffone foi destaque neste final de semana ao liderar mais de 50 voltas da NASCAR Pro Late Model em New Smyrna, na Flórida, Estados Unidos. O piloto brasileiro fechou sua primeira participação em um circuito oval na segunda colocação e aprovou a experiência de acelerar o carro #96 da equipe NEXUS Racing.

“Estou muito contente por essa minha primeira corrida no oval e primeira prova nos Estados Unidos também. Eu consegui liderar a maior parte da corrida, cheguei até abrir um pouco na ponta disputando com pilotos bem experientes nos ovais. Acabei indo para o segundo lugar faltando três voltas para o final, mas foi uma experiência incrível e estou muito animado para quem sabe um dia poder voltar”, disse Tito.

Tito se classificou na sexta colocação da tomada de tempos e, após a inversão do grid, largou na pole position para a corrida de 60 voltas. Essa foi a primeira experiência internacional nos carros para o piloto integrante do Driver Development da NASCAR Brasil.

“Gostaria de agradecer esse intercâmbio da NASCAR Brasil, o Thiago [Marques] e minha família que esteve comigo ajudando muito nessa adaptação nos Estados Unidos”. Tito agora retorna ao Brasil para disputar a etapa de Londrina (PR) da categoria nacional, neste final de semana pela Giaffone Mission Zero.

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