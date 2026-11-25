A NASCAR Brasil completa neste final de semana a temporada 2026, marcada para o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). Dono de uma vitória no ano, Tito Giaffone parte para a Capital Federal de olho em um novo triunfo para terminar em alta seu segundo ano na categoria, em um circuito onde jamais disputou uma etapa.

O piloto do carro número 15 da Full Time Sports vem de uma etapa de desafios em Chapecó, onde mostrou força após um incidente na classificação e faturou um top-10 geral em um final de semana de evolução. Para a estreia no veloz anel externo do circuito brasiliense, Tito espera ter um bom desempenho na classificação para brigar pelas primeiras posições nas três corridas.

“A gente vem de um final de semana evolução e superação em Chapecó, e vamos para Brasília com boas expectativas. É um anel externo em que ninguém andou desde a reabertura do autódromo e que é bem veloz. Então é importante treinar bem para ter um desempenho forte na classificação para ter boas possibilidades nas corridas”, disse Tito Giaffone.

O primeiro treino livre da NASCAR Brasil em Brasília será disputado nesta sexta-feira a partir de 16h40. As atividades seguem no sábado com o segundo treino as 10h20 e a classificação está programada para 14h no mesmo dia, com duas voltas lançadas para cada carro. O domingo prevê a disputa de três corridas: 9h, 14h05 e 14h30, respectivamente.

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