Piloto que faz sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, Tito Giaffone conquistou mais um pódio na categoria. Neste domingo (15), o piloto da Full Time cruzou a linha de chegada com a quinta colocação entre os competidores da classe Challenge no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), além de obter a sétima posição geral.

A corrida no circuito gaúcho foi marcada pelo enorme número de intervenções do Safety Car, quatro ao longo dos 25 minutos de disputa. Tito conseguiu escapar de todos os incidentes e fez ultrapassagens importantes para garantir o pódio com a quinta colocação ao final da prova, repetindo os feitos de Campo Grande e Londrina.

“Foi uma escalada boa, terminando em quinto na Challenge. A corrida foi muito curta, com muitas entradas do Safety Car. Foi uma corrida de aproveitamento por conta dos incidentes. Estou contente com o resultado, pois somei pontos importantes para o campeonato, e fico feliz com isso”, disse Tito Giaffone, que tem o apoio de PPG.

A NASCAR Brasil segue a temporada 2025 no dia 12 de julho com a disputa da etapa de Cascavel (PR), que contará com uma única corrida com 100 milhas de duração.

NORRIS ERRA FEIO e BATE EM PIASTRI! Russell vence, MAX 2º e Kimi 3º. HULK 8º, BORTOLETO 14º | Kubica

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!