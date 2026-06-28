Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Conteúdo especial
NASCAR Brasil Velocitta

Tomaselli e Calderón correm com pintura especial da "Super Girl" na NASCAR Brasil em ação de divulgação do filme

Convite para as pilotas da SG28 partiu diretamente da Warner Bros

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Bruna Tomaselli, Tatiana Calderón; SG28

Neste fim de semana no Velocitta, a NASCAR Brasil conta com duas super heroínas no grid: a dupla da SG28 Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón.

Leia também:

Em uma ação da Warner Bros (comglomerado de mídia estadunidense, líder na indústria americana na animação, televisão e videogames) para divulgar o novo filme da DC Super Girl, que estreia nos cinemas, as duas únicas pilotas da categoria - e companheiras de equipe - estão usando uma pintura especial exclusivamente nesta etapa.

Em entrevista ao Motorsport.com, Tomaselli contou um pouco mais sobre a importância de uma ação como essa como plataforma incentivadora para outras mulheres e destacou a dimensã do convite ter partido por parte da empresa.

 

"Faz muito sentido essa junção da ideia do filme com a nossa ideia na SG28 que é incentivar cada vez mais as mulheres, a mostrar nossos poderes e trazer essa pintura, trazer o filme Super Girls para o nosso carro tem total conexão", inicou. 

"Esse contato ter vindo diretamente da Warner é muito banaca porque mostra que estamos fazendo história no automobilismo, estamos criando conexões com mundo além do automobilismo. E esse é o nosso objetivo, mostrar que o automobilismo cabe vários outros mundos aqui dentro", finalizou.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR BRASIL: Gama detalha experiência nos Estados Unidos e revela ensinamentos preciosos

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta

NASCAR BRASIL: Gama detalha experiência nos Estados Unidos e revela ensinamentos preciosos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR BRASIL: Gama detalha experiência nos Estados Unidos e revela ensinamentos preciosos

NASCAR Brasil: Camilo passa ileso por punições, vence sprint e garante pole na etapa do Velocitta

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Camilo passa ileso por punições, vence sprint e garante pole na etapa do Velocitta

Últimas notícias

F1: Russell volta a vencer, Ferrari sofre e Verstappen no pódio; confira resultado completo do GP da Áustria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell volta a vencer, Ferrari sofre e Verstappen no pódio; confira resultado completo do GP da Áustria

F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell retoma vice-liderança após vitória; confira classificação do campeonato após GP da Áustria

F1: Russell bate Verstappen e vence na Áustria; Participe do debate AO VIVO no Pódio

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell bate Verstappen e vence na Áustria; Participe do debate AO VIVO no Pódio

F1: Russell segura avanços de Verstappen e Antonelli e vence o GP da Áustria; Bortoleto é 11º

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Russell segura avanços de Verstappen e Antonelli e vence o GP da Áustria; Bortoleto é 11º