Tomaselli e Calderón correm com pintura especial da "Super Girl" na NASCAR Brasil em ação de divulgação do filme
Convite para as pilotas da SG28 partiu diretamente da Warner Bros
Neste fim de semana no Velocitta, a NASCAR Brasil conta com duas super heroínas no grid: a dupla da SG28 Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón.
Em uma ação da Warner Bros (comglomerado de mídia estadunidense, líder na indústria americana na animação, televisão e videogames) para divulgar o novo filme da DC Super Girl, que estreia nos cinemas, as duas únicas pilotas da categoria - e companheiras de equipe - estão usando uma pintura especial exclusivamente nesta etapa.
Em entrevista ao Motorsport.com, Tomaselli contou um pouco mais sobre a importância de uma ação como essa como plataforma incentivadora para outras mulheres e destacou a dimensã do convite ter partido por parte da empresa.
"Faz muito sentido essa junção da ideia do filme com a nossa ideia na SG28 que é incentivar cada vez mais as mulheres, a mostrar nossos poderes e trazer essa pintura, trazer o filme Super Girls para o nosso carro tem total conexão", inicou.
"Esse contato ter vindo diretamente da Warner é muito banaca porque mostra que estamos fazendo história no automobilismo, estamos criando conexões com mundo além do automobilismo. E esse é o nosso objetivo, mostrar que o automobilismo cabe vários outros mundos aqui dentro", finalizou.
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