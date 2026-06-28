Neste fim de semana no Velocitta, a NASCAR Brasil conta com duas super heroínas no grid: a dupla da SG28 Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón.

Em uma ação da Warner Bros (comglomerado de mídia estadunidense, líder na indústria americana na animação, televisão e videogames) para divulgar o novo filme da DC Super Girl, que estreia nos cinemas, as duas únicas pilotas da categoria - e companheiras de equipe - estão usando uma pintura especial exclusivamente nesta etapa.

Em entrevista ao Motorsport.com, Tomaselli contou um pouco mais sobre a importância de uma ação como essa como plataforma incentivadora para outras mulheres e destacou a dimensã do convite ter partido por parte da empresa.

"Faz muito sentido essa junção da ideia do filme com a nossa ideia na SG28 que é incentivar cada vez mais as mulheres, a mostrar nossos poderes e trazer essa pintura, trazer o filme Super Girls para o nosso carro tem total conexão", inicou.

"Esse contato ter vindo diretamente da Warner é muito banaca porque mostra que estamos fazendo história no automobilismo, estamos criando conexões com mundo além do automobilismo. E esse é o nosso objetivo, mostrar que o automobilismo cabe vários outros mundos aqui dentro", finalizou.

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