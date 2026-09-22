Toque tira chance de vitória, mas Alfredinho Ibiapina carimba vaga nos playoffs da NASCAR Brasil

Do oitavo lugar no grid ao quinto na classificação geral, Alfredinho Ibiapina avançou três posições na primeira corrida da sétima etapa da NASCAR Brasil, no último domingo (20), no traçado oval do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O desempenho rendeu o terceiro lugar na Challenge e pontos para confirmar a sua presença na fase decisiva do campeonato.

A classificação veio em um fim de semana que também deixou a sensação de uma oportunidade interrompida. Com a inversão dos seis primeiros colocados da corrida 1, Alfredinho largou em segundo na prova final da fase regular. Ao contornar a primeira curva por fora, ia assumindo a liderança quando recebeu um toque na traseira do Mustang #8. Conseguiu controlar o carro e evitar uma nova batida, mas perdeu várias posições.

“Larguei melhor, o câmbio do líder travou em 2ª marcha, ele passou do ponto da curva e acabou me acertando. Tirou a minha chance de vitória”, lamentou Alfredinho, que manteve a regularidade até a bandeirada e somou mais pontos, consolidando sua classificação para os playoffs.

Inspirados na NASCAR americana, os playoffs definem o título nas duas últimas etapas, com 20 pontos extras para os 12 primeiros na próxima fase e mais 10 para os seis melhores na rodada final.

A vaga foi construída em uma campanha que começou com vitória na Challenge em Santa Cruz do Sul e exigiu transformar velocidade em resultados ao longo do campeonato. No Velocittá, Alfredinho saiu de 15º para disputar a liderança. A atuação mostrou uma competitividade que voltou a aparecer nas etapas seguintes: em Cuiabá, venceu a Sprint classificatória e conquistou a pole geral; em Londrina, terminou a corrida 2 em sexto na geral e segundo na Challenge.

“Desde o Velocittá estamos sempre brigando na frente! Isso contribuiu pra gente somar bons pontos e passar para a próxima fase o grupo dos playoffs”, destacou.

Mantendo a segunda posição na Challenge e na briga pelo título, Ibiapina se prepara agora para os playoffs em Chapecó (SC) e Brasília (DF), nas etapas previstas para 1º e 29 de novembro.

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