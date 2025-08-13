Velocitta abrigará a grande final do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil 2025
A etapa acontecerá de 22 a 24 de agosto com um treino classificatório e duas corridas valendo 75 pontos na classificação geral
O Velocitta recebe o campeonato pela oitava vez(Luciano Santos / SiGCom)
Foto de: Luciano Santos
O Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), receberá pela oitava vez a NASCAR Brasil Series e será o palco da decisão do Campeonato Brasileiro de 2025. A etapa final está marcada para o fim de semana de 22 a 24 de agosto, quando os campeões da temporada serão conhecidos.
Desde a estreia da categoria no circuito, em 2017, já foram realizadas 15 corridas no autódromo. Esta será a sexta visita da temporada 2025 e a segunda vez que o traçado recebe uma etapa decisiva — a primeira ocorreu em 2023, no Special Edition.
Considerado um dos mais modernos e bonitos autódromos do país, o Velocitta ocupa uma área de 600 mil m² de grama, com alamedas floridas, lagos e palmeiras imperiais. Dentro desse cenário, está uma pista de padrão internacional, construída segundo os mais rígidos critérios de segurança.
O circuito está localizado dentro da Fazenda Paineiras e conta com 14 curvas em um traçado técnico, com variantes que permitem diferentes configurações. Homologado pela CBA e pela FIA em 2012, é o segundo autódromo paulista a receber a NASCAR Brasil — ao lado de Interlagos, presente no calendário desde 2012.
Para a decisão deste ano, será utilizado o traçado curto, com 3.438 metros de extensão, incluindo a Curva da Caipirinha, variante entre as curvas 3 e 4 inspirada na famosa Eau Rouge, de Spa-Francorchamps (Bélgica), que torna a volta mais veloz. Outro ponto de destaque é a Ferradura, setor que exige técnica e precisão dos pilotos.
Vencedores no Velocitta em 2023 (Special Edition):
Corrida 1 – Paul Tracy (Geral e PRO), Jorge Martelli (PROAM) e MC Gui (AM)
Corrida 2 – Gabriel Casagrande / Gui Backes (Geral e PROAM), Rafael Dias / Vitor Genz (PRO) e Edson Reis (AM)
Corrida 3 – Gabriel Casagrande / Gui Backes (Geral e PROAM), Vitor Genz / Rafa Dias (PRO) e Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr (AM)
Ingressos
Online ou nos seguintes pontos físicos:
Bilheteria do Autódromo Velocitta – sábado e domingo do evento, a partir das 8h
Jangadinha Bar & Mar – Av. Mogi Mirim, 1511, Mogi Guaçu (SP), a partir de 11 de agosto. Atendimento: seg. a sáb., 8h às 22h; dom., 8h às 15h e 18h às 22h
Valores a partir de R$ 25,00.
Onde assistir
A etapa final será transmitida ao vivo pela RedeTV! (TV aberta), ESPN e Disney+ (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube (@nascarbrasil).
Ficha técnica – Autódromo Velocitta
Localização: Mogi Guaçu (SP)
Inauguração oficial: julho de 2012
Extensão: 3.438 m
Curvas: 14 (alta e baixa velocidade)
Largura: 12 a 19 m
Altitude: 730 a 780 m
Desnível: 50 m
Pit lane: 160 m de comprimento
Calendário da NASCAR Brasil Series 2025:
Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS
Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)
Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)
Etapa 4 - 15/06 – Tarumã – Viamão/RS (#inverserace)
Etapa 5 - 12/07 - Cascavel/PR (#100miles / #nightchallenge)
Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)
Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)
Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)
Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)
Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Consistência faz diferença na temporada do 20º aniversário da Porsche Cup
Velocitta abrigará a grande final do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil 2025
Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR
ANÁLISE F1: Quem saiu no lucro na primeira metade da temporada 2025
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários