NASCAR Brasil Interlagos II

Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

Piloto do Team RC é o vice-líder da Special Edition e entra na última etapa do campeonato com chances também no campeonato Overall

Redação Motorsport.com
Publicado:
Cacá Bueno

Foto de: Rodrigo Guimarães

Dono de dez títulos brasileiros na carreira, Cacá Bueno busca ampliar sua lista de conquistas neste final de semana, quando a NASCAR Brasil encerra a temporada 2025 com a última etapa da Special Edition, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O piloto do Team RC é o vice-líder do torneio que é disputado nas últimas três etapas do ano, e também briga pelo campeonato overall, que contempla todas as etapas do campeonato.

Leia também:

Cacá venceu uma das corridas classificatórias na última etapa, no Velocitta, quando terminou a prova principal com a quarta colocação. Os resultados colocaram o piloto do carro #0 na vice-liderança na Special Edition, apenas cinco pontos distante do líder, e na quarta posição no campeonato Overall. Neste final de semana serão 61 pontos em jogo.

“Estamos em uma sequência muito boa na NASCAR Brasil, conseguindo pódios e vitórias, e isso nos deixa na disputa dos títulos da Special Edition e do Overall. Com o regulamento em que o grid da corrida principal é decidido com base no resultado das duas primeiras disputas, é importante estar forte desde o começo do final de semana”, disse Cacá Bueno.

A última etapa da Special Edition tem uma classificação em que os dez melhores escolhem em qual posição desejam largar na primeira corrida, com o grid sendo invertido na corrida 2. Estas provas contam com 23 minutos de duração. A disputa principal, com 25 minutos, tem o grid definido pela soma de pontos das duas primeiras provas.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30.

