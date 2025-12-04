Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos
Piloto do Team RC é o vice-líder da Special Edition e entra na última etapa do campeonato com chances também no campeonato Overall
Dono de dez títulos brasileiros na carreira, Cacá Bueno busca ampliar sua lista de conquistas neste final de semana, quando a NASCAR Brasil encerra a temporada 2025 com a última etapa da Special Edition, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O piloto do Team RC é o vice-líder do torneio que é disputado nas últimas três etapas do ano, e também briga pelo campeonato overall, que contempla todas as etapas do campeonato.
Cacá venceu uma das corridas classificatórias na última etapa, no Velocitta, quando terminou a prova principal com a quarta colocação. Os resultados colocaram o piloto do carro #0 na vice-liderança na Special Edition, apenas cinco pontos distante do líder, e na quarta posição no campeonato Overall. Neste final de semana serão 61 pontos em jogo.
“Estamos em uma sequência muito boa na NASCAR Brasil, conseguindo pódios e vitórias, e isso nos deixa na disputa dos títulos da Special Edition e do Overall. Com o regulamento em que o grid da corrida principal é decidido com base no resultado das duas primeiras disputas, é importante estar forte desde o começo do final de semana”, disse Cacá Bueno.
A última etapa da Special Edition tem uma classificação em que os dez melhores escolhem em qual posição desejam largar na primeira corrida, com o grid sendo invertido na corrida 2. Estas provas contam com 23 minutos de duração. A disputa principal, com 25 minutos, tem o grid definido pela soma de pontos das duas primeiras provas.
As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30.
