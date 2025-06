Demorou, mas saiu: Victor Andrade chegou ao pódio com o terceiro lugar na segunda corrida da NASCAR Brasil no Autódromo de Tarumã neste domingo (15) em Viamão (RS), válida pela quarta etapa da temporada. O piloto da Full Time havia sido erroneamente punido e, horas depois, teve a penalidade revogada.

Victor havia sido penalizado por queima de largada, o que em seguida ele provou que não fez. “Eu segui estritamente o regulamento e o que foi instruído no briefing dos pilotos antes da etapa. Estou feliz que conseguimos provar com imagens e dados e, felizmente, os comissários tiveram a sensibilidade de analisar as informações com imparcialidade e revogaram a primeira decisão”, comemorou.

No sábado, com a inversão dos seis primeiros colocados do classificatório, Andrade largou da primeira posição. A prova tinha pista úmida e a direção de prova decretou condição de chuva – obrigatoriamente, todos os pilotos deveriam correr com pneus para asfalto molhado.

O piloto do Ford Mustang #22 conseguiu segurar a liderança por mais da metade da prova com uma pista que secava rapidamente. “Estávamos com o carro configurado para andar no molhado; a gente só não contava que pararia de chover pouco antes da corrida e que a secagem do asfalto seria tão rápida”, disse.

A poucas voltas do fim, com o carro cada vez mais difícil de guiar, Victor começou a perder posições e a duas curvas da bandeirada final, seu pneu traseiro direito cedeu ao desgaste e praticamente se desfez pela reta de chegada, fazendo o piloto Racon Consórcios cruzar a linha em 12º.

Largando da mesma posição neste domingo, Andrade tinha uma estratégia clara: ganhar o máximo possível de posições. “Não foi bem do jeito que eu queria ganhar”, destacou: a quantidade de acidentes e intervenções do carro de segurança fez a corrida ter apenas uma volta de bandeira verde – ela foi inclusive encerrada sob neutralização.

“Tive de me manter na pista e escapar de qualquer tipo de confusão – e foram muitas nessa corrida -, algo totalmente atípico pelo nível da NASCAR Brasil. Foi um final de semana bem difícil”, apontou.

Ainda no primeiro terço de prova, foi anunciada a punição com um drive through (passagem obrigatória, em velocidade reduzida, pelos boxes) por queima de largada. Com a quantidade de acionamentos do safety car, Andrade não podia cumprir a punição na pista (em bandeira amarela, os boxes ficam fechados), por isso recebeu um adicional de 20 segundos em seu tempo de corrida, caindo de terceiro para 15º.

Ao final da prova, ele e a equipe Full Time pediram a revisão da punição aos comissários da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), que julgaram pela procedência e revogaram a punição.

A presença de Victor Andrade no grid é reforçada pela parceria com a Racon Consórcios, marca com mais de três décadas de atuação nos segmentos de imóveis e veículos. Parte da plataforma de soluções financeiras Rands, da Randoncorp, a empresa está presente em 11 estados brasileiros, com mais de 300 pontos de venda, e aposta em jovens talentos como Victor para impulsionar o futuro do automobilismo nacional.

O piloto sobe agora ao sétimo lugar na tabela do campeonato, com 73 pontos, a 35 pontos da liderança. A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em Cascavel (PR) no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, mais uma vez em um formato diferenciado: uma corrida noturna de 100 milhas – ou 53 voltas.

