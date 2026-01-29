Witold Ramasauskas confirma quarto ano na NASCAR Brasil e segue com a Team RC em 2026

A NASCAR Brasil Series terá novamente em seu grid um dos nomes mais experientes e consistentes do automobilismo nacional. Witold Ramasauskas (#11) está confirmado para a temporada 2026, seu quarto ano consecutivo no campeonato e o segundo disputando o campeonato completo pela Team RC.

A continuidade reforça um projeto sólido, construído com base em desempenho, aprendizado e alinhamento técnico. Para Ramasauskas, seguir com a Team RC representa não apenas estabilidade, mas evolução constante.

“É o meu segundo ano na equipe mais vitoriosa do Brasil. Poder aprender com eles é algo muito valioso para mim. Eles agregam muito! Estou muito feliz em poder representá-los, e meus patrocinadores gostam muito da nossa estrutura”, destacou o piloto.

Marcel Campos, chefe da equipe Team RC destaca: “É ótimo trabalhar com um piloto profissional como o Witold e um grande time de patrocinadores, esperamos retribuir a confiança na pista”. A temporada 2026 marca também uma nova era técnica na NASCAR Brasil, com a introdução do RiSE26, um carro totalmente inovador. Para Ramasauskas, o desafio passa por compreender rapidamente o novo conjunto e extrair o máximo de desempenho desde as primeiras etapas.

“É todo um conjunto novo, então é entender rápido e achar o acerto ideal. O carro ficou mais rápido, isso é bem legal. O ponto agora é compreender o desgaste de pneus com essa performance e tirar o melhor proveito disso”, analisou.

Segundo o piloto, o novo carro deve elevar ainda mais o nível de competitividade do campeonato: “Acredito que o campeonato vai ser o mais equilibrado desde o início da NASCAR Brasil”.

Witold também celebrou o calendário 2026, que traz novas praças e o retorno de circuitos tradicionais. “A chegada de novas praças é algo muito bom, e o legal é que nenhuma vai se repetir. Estou ansioso pelo retorno de Goiânia e querendo andar logo em Cuiabá, Chapecó e Brasília”, afirmou.

Piloto profissional há mais de duas décadas com carreira vitoriosa e trajetória internacional, Witold Ramasauskas, 38 anos, é um dos currículos mais completos do grid. De ascendência lituana, iniciou sua carreira no kartismo, onde conquistou três títulos, e acumulou ao longo da trajetória sete títulos paulistas de automobilismo, além de ser bicampeão do Marcas e Pilotos e do Paulista de Marcas.

Na NASCAR Brasil, foi vice-campeão da Special Edition em 2023 e eleito Piloto Revelação em 2024. No cenário internacional, competiu nos Estados Unidos pela Formula & Automobile Racing Association (FARA), com destaque para a vitória em Daytona na série de turismo.

O piloto também construiu uma carreira sólida em diferentes categorias: quatro títulos consecutivos da C300 na AMG Cup Brasil, sendo recordista de vitórias; campeão da GT Series GT4L 2024; vitória no Império Endurance Brasil (GT4); passagens por Fórmula 1600, Fórmula Truck, Stock Car Pro Series (2024) e Copa Truck, onde conquistou sua primeira vitória em Tarumã, em 2017.

