AO VIVO: Assista à corrida 1 da etapa de Goiânia da NASCAR Brasil

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race é uma realidade. Neste domingo acontecem as duas corridas que marcam a rodada de abertura da temporada de 2023. O palco é o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. São 24 carros e 37 pilotos, divididos em três categorias: PRO, PROAM e AM.

A chegada da NASCAR também trouxe novidades na competição, como a introdução do ‘Lucky dog’, que dá uma volta ao retardatário mais bem colocado em caso de entrada de safety car, a prorrogação, com a tentativa de se encerrar a corrida sob bandeira verde, além das relargadas em fila dupla, como acontece na maior categoria do automobilismo americano.

Confira a corrida 1 ao vivo, direto de Goiânia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: