Emoção e adrenalina marcaram o último dia de compromissos da delegação da NASCAR Brasil Sprint Race nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20/02). Os jovens pilotos brasileiros Lucas Mendes, Diogo Moscato, Felipe Tozzo, Léo e Rafa Reis, que fazem parte da comitiva que contou ainda com Arthur Gama e Henry Couto, puderam experimentar a sensação de guiar um carro oficial da competição Late Model da NASCAR.

O teste, que foi conduzido no oval curto do autódromo de New Smyrna, nos arredores de Daytona, na Flórida, veio ao encontro ao programa destinado aos jovens talentos brasileiros promovidos pela principal marca de competições automobilísticas.

“Um dia muito positivo, essa possibilidade que oferecemos de trazer esse grupo de pilotos nos deixa entusiasmados, toda essa interação com a NASCAR, o intercâmbio realizado e a hipótese de onde os pilotos podem chegar. Quero agradecer Jimmy Kitchrs, ao Jason Simmons e a toda equipe NASCAR”, destaca Thiago Marques.

“O nível técnico dos pilotos que estiveram conosco é algo surpreendente. Nenhum deles cometeu erros, e, apesar de características diferentes, todos têm suas qualidades. Acredito realmente que eles têm potencial para disputar campeonatos em quaisquer categorias em que estiverem”, aponta Jimmy Kitchens, chefe da equipe Ben Kennedy Racing, que dirigiu o experimento com os jovens brasileiros.

Jason Simmons, diretor e coordenador do NASCAR Development Program (programa de desenvolvimento de pilotos) da NASCAR ficou satisfeito e surpreendido com o desempenho dos brasileiros em pista. “Estou entusiasmado com que está por vir nesse projeto voltado ao Brasil. Temos muito a trabalhar durante e acompanharei de perto nas corridas durante a temporada”.

A delegação da NASCAR Brasil Sprint Race viajou à Florida para acompanhar de perto os bastidores da DAYTONA 500, a principal corrida da NASCAR e fazer intercâmbio de experiências com equipes americanas da competição. O grupo retorna ao Brasil nesta quarta-feira.

O que os pilotos disseram sobre o teste:

Leonardo Reis – “É uma explosão de sentimentos aqui”.

Felipinho Tozzo – Muito legal o carro tem muita potência, no começo até fiquei meio assustado, acelera ele dá toda a potência e ele tenta traseirar. Foi demais!”.

Rafael Reis – “Estou radiante, muito feliz, uma experiência para a vida toda, poder participar de um teste junto com a equipe Ben Kennedy Racing e a NASCAR Brasil”.

Diogo Moscato – “Experiência única, expero que nós todos tenhamos novas oportunidades como essa de pilotar num oval em um carro 600cv é sensacional”.

Lucas Mendes – “É inexplicável a sensação de pilotar o carro da NASCAR, a cada curva e quando se dá o pé se sente a potência. Muito maravilhoso”.

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil – Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO