Nesta sexta-feira, o elenco da NASCAR Brasil Sprint Race aqueceu os motores para a quarta etapa do campeonato, com a realização de um treino extra, no final da tarde. A partir deste sábado, os 36 pilotos que competem sozinhos ou em dupla, terão dois treinos oficiais, as sessões que definirão o grid de largada e a Super Pole de 2023. O grande encontro promete um final de semana repleto de adrenalina e velocidade com os carros nas retas do circuito de Cascavel (PR) que podem alcançar os 200 km/h.

Os pilotos, experientes ou novatos, divididos nas categorias PRO, na AM ou na PROAM, vão acelerar forte em busca de vitórias para defender ou melhorar as suas posições no campeonato, nos 3.058 metros de extensão apaixonantes do circuito paranaense, que também conta com 25 pontos em jogo para o classificatório.

Os treinos classificatórios (Q1 e Q2) serão disputados no sábado e terão 10 minutos cada para todos os carros na pista com troca de pilotos em dupla. A Super Pole (Q3), sistema de qualificação utilizada em competições tradicionais do automobilismo nacional e internacional, é destinada apenas para os seis pilotos mais rápidos dos tempos compilados e adquiridos nos treinos Q1 e Q2, em mais cinco minutos.

Da sétima posição em diante, já fica definido para formação do grid, conforme resultado após finalizar o Q1 e Q2. Para os carros em dupla, será a critério da dupla quem inicia a classificação (Q1), sendo obrigatório alternar de piloto para o Q2 e para o Q3, sendo que a escolha fica a critério da dupla.

É nesta qualificatória que será definido o grid para a primeira corrida da quarta etapa do campeonato, que acontece no domingo, e o resultado da primeira corrida será o grid da segunda corrida, sem qualquer inversão. No caso de duplas, não haverá ingerência sobre os pilotos. Portanto, fica liberado quem classifica e quem correrá em cada corrida, desde que, é claro, um dos dois pilotos tenha participação em um dos três resultados.

O Motorsport.com transmite as corridas deste domingo, ao vivo, às 9h35 e 14h05.

Confira como ficou o treino extra com os carros da PROAM e AM que entraram na pista na tarde desta sexta-feira:

1) #57 Felipe Tozzo /João Bortoluzzi, PROAM, 1:11.380

2) #98 Mc Gui, AM, 1:12.000

3) #78 Leo Yoshii, AM, 1:12.264

4) #08 Fabio Gubert /Alexandre Kauê, AM, 1:12.633

5) #42 Fernando Nakamura, AM, 1:12.655

6) #72 Giovani Girotto /Lourenço Beirão, PROAM, 1:12.836

7) #31 Roberto Possas, AM, 1:13.160

8) #12 Edson Reis, AM, 1:13.601

9) #28 Gui Backes, PROAM, 1:14.168

10) #59 Cassiano Lopes /D Gondra Jr, AM, 1:14.272

11) #27 Lucas Mendes /Rodrigo Sperafico, PRO, 1:14.297

12) #00 Henry Couto, AM, 1:15.248

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull? Rico Penteado comenta

Podcast: Leclerc na Aston? Volta de Ricciardo? Sainz na Audi? O que vem por aí para 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: