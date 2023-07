Alex Seid embarca para Goiânia neste final de semana para a disputa da primeira das duas etapas do torneio Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race 2023. Nas provas do campeonato, que é disputado em paralelo à disputa principal da categoria e tem regulamentos específicos, Seid correrá solo no carro #3, todo preto com detalhes em branco e vermelho. Trata-se de uma homenagem a Dale Earnhardt, lenda da NASCAR norte-americana.

“A ideia de utilizar um layout clássico da NASCAR americana eu venho alimentando desde o início do ano, mas só consegui implementar agora. Como vou correr sozinho, tive que escolher um outro número para as etapas do torneio e optei pelo #3, que gosto muito. Além disso, tentarei mimetizar o layout que era de Dale Earnhardt, heptacampeão da NASCAR americana e um dos meus ídolos. E por ser uma prova no anel externo 'oval', nada mais justo que homenagear um dos maiores", disse.

Alex acredita que o novo numeral pode lhe trazer uma boa influência nas provas. “Muitos pilotos que eu gosto e admiro o utilizam. Além do Dale, tem também o Daniel Ricciardo (australiano da Fórmula 1) e o Helio Castroneves (brasileiro da Indy), então estarei bem acompanhado”, afirmou.

Para as três provas de Goiânia, o piloto está ansioso. “A expectativa é boa. Este traçado é novo para mim. As corridas no anel externo foram bem disputadas ano passado e não deve ser diferente nas disputas de agora. Já venci em Goiânia no traçado misto, mas esta experiência será inédita”, revelou. As corridas da etapa de Goiânia da NASCAR Brasil Sprint Race Special Edition 2023 você vê no YouTube do Motorsport.com.

