Carregar reprodutor de áudio

O sábado da NASCAR Brasil Sprint Race foi concluído com a disputa do segundo treino de classificação que definiu o grid da corrida 2 que será realizada neste domingo. Após fazer os três melhores setores, coube ao português Lourenço Beirão a assumir o posto de melhor piloto da sessão de 10 minutos, o que lhe rendeu a pole position.

O piloto do carro #72 cravou 1min36s759, a volta mais rápida de todo o final de semana e sendo o único a chegar ao patamar de 1min36s.

Assim como ocorreu no primeiro quali, o pole não faz parte da categoria PRO, já que Julio Campos foi ‘apenas’ o segundo colocado, a 0s856 do português. Diogo Moscato abrirá a segunda fila, seguido de Leo Yoshii, o melhor da AM e Guga Lima.

Yoshii, o pole da AM, chegou a ficar na pole provisória, se aproveitando do vácuo de Moscato, a certa altura da sessão.

A segunda corrida da etapa de Goiânia da NASCAR Brasil Sprint Race acontece neste domingo, às 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Grid de largada

1) #72 Lourenço Beirão/ Giovani Girotto, PROAM, 1min36s759

2) #1 Júlio Campos/ Léo Torres , PRO, 1min37s615

3) #54 Diogo Moscato, PRO, 1min37s780

4) #78 Léo Yoshii, AM, 1min37s943

5) #2 Guga Lima, PRO, 1min38s097

6) #11 Rafa Dias, PRO, 1min38s228

7) #87 Jorge Martelli , PROAM, 1min38s289

8) #46 Vitor Genz/ Rapha Teixeira, PRO, 1min38s338

9) #98 Luan Lopes, PROAM, 1min38s342

10) #09 Arthur Gama, PRO, 1min38s474

11) #88 Beto Monteiro/ Alex Seid, PRO, 1min38s583

12) #04 Cayan Chianca/ Pedro Bürger, PROAM, 1min38s616

13) #07 Brendon Zonta/ Rômulo Molinari, AM, 1min38s889

14) #57 João Bortoluzzi/ Felipinho Tozzo, PROAM, 1min39s130

15) #28 Guilherme Backes, PROAM, 1min39s230

16) #00 Henry Couto, AM, 1min39s265

17) #80 Rafael Seibel , PROAM, 1min39s491

18) #12 Edson Reis, AM, 1min39s529

19) #08 Alexandre Kauê, AM, 1min39s709

20) #42 Fernando Nakamura, AM, 1min40s115

21) #59 Dorivaldo Gondra Jr./ Cassiano Lopes, AM, 1min40s192

22) #31 Roberto Possas, AM, 1min40s563

23) #32 Rafa Reis/ Léo Reis, PROAM, 2min04s096

24) #27 Rodrigo Sperafico/ Lucas Mendes, PRO, sem tempo

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: