Após sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, com direito a pódios em todas as etapas – 11 ao todo –, conquista do vice-campeonato da Special Edition e terceira posição na Overall, pela classe AM, Edson Reis, piloto da Maxon Oil realizará mais um grande sonho em sua carreira dentro do esporte a motor.

Nesta semana, o piloto de 41 anos terá uma agenda intensiva nos Estados Unidos. A convite da NASCAR vai conhecer os bastidores das corridas que abrem a temporada 2024 da marca americana de competições; acompanhará a programação da maior corrida do campeonato – a Daytona 500 –, no autódromo de Daytona, na Flórida, no próximo domingo (18); e realizará testes no autódromo de New Smyrna, na segunda-feira (19).

Edson faz parte da delegação de pilotos da NASCAR Brasil que embarca nesta quarta-feira para troca de conhecimentos junto à competição americana. “Expectativas foram criadas. Não conheço Daytona e será uma experiência inesquecível presenciar pela primeira vez um evento da NASCAR nos Estados Unidos. Estou bem empolgado para assistir tudo”, conta Edson.

O curitibano se mostra bastante ansioso pelo intercâmbio. “Andar em um carro de 600cv num oval nos Estados Unidos é um grande sonho que se tornará realidade. Estou muito feliz de poder participar disso. Será fantástico”, enfatiza.

Para Reis, a programação pode abrir perspectivas dentro da competição brasileira. “Tenho certeza que a presença da delegação da NASCAR Brasil num evento da NASCAR Cup, em solo americano, deve contribuir em vários aspectos para nossa temporada em 2024, trazendo ideias, conceitos e entendendo a forma como eles se tornaram a categoria de automobilismo de maior sucesso no planeta”, completa.

