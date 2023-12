Em uma temporada acirrada da NASCAR Brasil após oito etapas e 16 corridas disputadas, o campeonato chega ao último fim de semana de 2023, nos dias 09 e 10 de dezembro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos.

Os pilotos sonham com pontos que podem ser primordiais para a classificação final na defesa dos títulos do campeonato Brasil, Overall e Rookie Of The Year. Os campeões do Special Edition já foram conhecidos na etapa do Velocitta e premiados no NASCAR Awards nos Estados Unidos.

Leia também: NASCAR Brasil Seid encara o Match Point da NASCAR Brasil de olho no bicampeonato

O encontro final no circuito que mais abrigou provas da competição desde a sua fundação em 2012, terá 75 pontos em jogo, em cada classe: 25 pontos para o treino classificatório, 25 pontos para a corrida 1 e 25 pontos na corrida final.

Os 36 pilotos querem somar o maior número de pontos para fechar bem a edição, que conta ainda com os campeonatos em aberto da NASCAR Brasil. Cada corrida do próximo domingo terá 25 minutos de duração, mais uma volta.

As atividades começam na sexta-feira, dia 08 de dezembro, com os treinos oficiais. Os treinos classificatórios para formação dos grids de largadas serão no sábado, 09, e as duas corridas finais da edição 2023 serão realizadas no domingo, 10.

O calendário 2023 da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição são quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

TRANSMISSÕES -

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália).

Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição. A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto.

Confira o elenco confirmado para a oitava etapa:

#1 Júlio Campos/ Léo Torres, PRO

#88 Beto Monteiro/ Alex Seid, PRO

#46 Vitor Genz/ Edgar Bueno Neto, PRO

#9 Arthur Gama, PRO

#54 Diogo Moscato, PRO

#27 Lucas Mendes/ Rodrigo Sperafico, PRO

#11 Rafa Dias/Leandro Martins, PROAM

#32 Rafa Reis/ Léo Reis, PROAM

#4 Cayan Chianca, PROAM

#20 Lourenço Beirao/ Jeff Giassi, PROAM

#57 Felipe Tozzo/João Bortoluzzi, PROAM

#28 Guilherme Backes, PROAM

#87 Jorge Martelli, PROAM

#13 Witold Ramasauskas, PROAM

#63 Luís Trombini/Zezinho Muggiati, PROAM

#16 Antonio Junqueira, PROAM

#7 Brendon Zonta /Rômulo Molinari, AM

#00 Henry Couto, AM

#12 Edson Reis, AM

#59 Dorivaldo Gondra Jr /Cassiano Lopes, AM

#98 Guilherme Alves, AM

#78 Leo Yoshii, AM

#8 Alexandre Kauê/ Fabio Gubert, AM

#31 Roberto Possas, AM

Programação da etapa de Interlagos

Sexta-feira, 08 de dezembro

08h00 - Shakedown 1

14h30 - Treino Extra

Sábado, 09 de dezembro

08h45 - Treino Oficial 1

13h00 - Treino Oficial 2

15h45 – Qualifying

Domingo, 10 de dezembro

08h35 - Corrida 1

13h50 - Corrida 2

Confira o calendário prévio da temporada 2024:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – a definir

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Rio Grande do Sul

Etapa 8 – 17 de Novembro – Goiânia (GO) #ovaltrack

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!



Podcast debate 'melhores do ano' na F1 2024:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: