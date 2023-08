Seis carros e oito dos melhores pilotos do País na atualidade com possibilidades de título.

A NASCAR Brasil realiza no segundo final de semana de setembro, de 8 a 10, em Mogi Guaçu/SP, a etapa final do Special Edition, prova que decidirá o título de campeão entre o elenco da PRO: Diogo Moscato (67 pontos), Lucas Mendes e Léo Torres empatados (61), Vitor Genz / Rafa Dias (52), Alex Seid (45) e Beto Monteiro/Kiko Porto (34).

Todos aguardam ansiosos para acelerar e garantir os pontos que serão primordiais para a classificação final.

A grande final do Special Edition três provas e a classificação validada como pontuação de uma corrida (25 pontos), sendo a segunda etapa do torneio e a quinta etapa da temporada da NASCAR Brasil. A diferença fica ainda mais acirrada se computados o descarte do pior resultado na tabela de classificação.

E a competição mais democrática do país já chega para o circuito do interior paulista com um duelo entre campeões em suas carreiras e em edições anteriores da competição. Só as campanhas vitoriosas de cada piloto já seriam um bom modelo.

Mas o fator surpresa, presente em todas elas, é o que, com certeza, mantém vivo o sonho de um bicampeonato para Diogo Moscato, campeão de 2022 da Special Edition.

O líder já competiu quatro vezes na pista de 3.438 metros de extensão e foi lá onde, no ano passado, conquistou a sua primeira pole position na categoria.

“Esperamos manter o ritmo forte visando o campeonato em Velocitta, mas sabemos que vai ser uma tarefa difícil. Vamos seguir dando nosso máximo e disputando com muita garra em Mogi Guaçu”, diz Diogo Moscato (#54), da equipe Militec Power Team. “Gosto bastante da pista do Velocitta, com certeza uma das minhas favoritas no Brasil”, complementa o piloto representante de Salvador (BA).

Vice-líder Lucas Mendes (#27), da equipe Race Engineering, afirma que está muito confiante para o desafio na pista da sua estreia na competição em 2022.

“Estamos no caminho certo. Fizemos a pole na última etapa, então a expectativa é ótima para essa pista que muito divertida para a pilotagem, com pontos de ultrapassagem".

"A nossa estratégia é ser constante, buscar os pontos desde o primeiro momento, ou seja, na classificação, depois pensar nas provas que são importantes, mas ainda assim, classificatórias e valem menos. São muitos pontos em jogo e vamos tentar fazer um final de semana sólido, sem erros e contando com ajuda do equipamento”, declara o piloto de Cuiabá (MT).

O curitibano Léo Torres, da equipe Team Stange, promete aquecer a disputa na final da Special Edition. O piloto esteve por três vezes competindo no circuito do interior paulista.

“Estou muito animado para a próxima etapa da Special Edition, é a primeira vez que estou fazendo um campeonato completo sozinho, e estou apenas cinco pontos atrás do primeiro colocado, a briga vai ser boa, o nível dos pilotos da NASCAR Brasil está cada vez mais alto, mas vou lutar para reverter essa diferença na pontuação, já que o Velocitta é uma das minhas pistas favoritas do calendário”, destaca.

“Vou seguir a estratégia que sempre levo comigo, de tentar pontuar o máximo possível, ser agressivo, mas até certo ponto. Como corro em dupla, sempre tive a responsabilidade de trazer o carro inteiro para o meu parceiro fazer a bateria dele, então, vejo isso como um ponto positivo, normalmente trago bons resultados, e o carro inteiro para casa”, ressalta.

“Eu amo correr no Velocitta, a pista é muito técnica, com subidas, descidas e freadas fortes. Eu me identifiquei com ela desde a minha primeira corrida lá, sempre obtive bons resultados, e espero repetir esse bom retrospecto para trazer o título na categoria PRO”, conclui Torres.

Depois do Velocitta, acontecem as duas etapas finais da temporada 2023, no autódromo gaúcho de Tarumã, em 15 de outubro, e etapa MatchPoint com decisão dos títulos do Overall, Brasil e Rookie Of The Year, que será no dia 10 de dezembro, em Londrina/PR.

A NASCAR Brasil Sprint Race é conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION

PRO

1) #54 Diogo Moscato, 67 pontos

2) #27 Lucas Mendes, 61

3) #1 Léo Torres, 61

4) #46 Vitor Genz / Rafa Dias, 52

5) #3 Alex Seid, 45

6) #88 Beto Monteiro/Kiko Porto, 34

PROAM

1) #13 Witold Ramasauskas, 55 pontos

2) #57 Fê Tozzo / João Bortoluzzi, 53

3) #16 Antonio Junqueira, 52

4) #9 Arthur Gama / Celio Vinicius, 41

5) #72 Giovani Girotto/ Lourenço Beirão, 41

6) #43 Gabriel Casagrande / Gui Backes, 35

7) #80 Vinny Azevedo / Rodolpho Santos, 30

8) #87 Jorge Martelli, 14

AM

1) #12 Edson Reis, 50 pontos

2) #98 MC Gui, 49

3) 8 Alexandre Kauê / Fabio Gubert, 48

4) #77 Pedro Bezerra, 41

5) #78 Léo Yoshii, 41

6) #7 Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr, 29

-

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa / Data / Local

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR (#NightChallenge)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR (#SuperPole)

Etapa 5 – 30 de julho – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 10 de dezembro – Interlagos/SP (#MatchPoint)

