Carregar reprodutor de áudio

Julio Campos, campeão de 2021, está confirmado no elenco da NASCAR Brasil entre os carros da categoria PRO. O piloto paranaense garantiu o título da GT Sprint Race 2021 ao lado de Léo Torres, e ambos no mesmo ano levaram o Capacete de Ouro. A experiência será a principal estratégia em busca das vitórias na temporada.

“É muito legal voltar a competir na categoria, agora NASCAR Brasil”, disse Julio. “A ideia é fazer um campeonato bacana e buscar um novo título. Mais um ano em um campeonato que vem crescendo bastante, com experiências novas e inovações que irão vir a acontecer. Então, estou muito feliz de poder participar dessa nova fase da competição. Espero que seja uma grande temporada para todo mundo!”, ressaltou o piloto de Curitiba.

O histórico de Julio Campos no kart inclui títulos regionais, brasileiros, sul-americano e panamericano. Estreou nos monopostos em 2000, com o título da Dodge 2000. Cinco anos depois estreou na Stock Light e fez sua primeira prova na Stock principal em 2006. Paralelamente as corridas esporádicas na Stock, Julio disputou a Copa Montana em 2009 e conquistou o título com uma rodada de antecipação.

No ano seguinte fez sua primeira temporada completa na principal categoria do automobilismo nacional. Em 2013, conquistou a pole position na etapa de abertura do campeonato, a primeira em sua história na Stock. A primeira vitória aconteceu em 2014, em Tarumã, sendo conquistada novamente no mesmo circuito em 2016. Julio Campos foi o único piloto nascido em Curitiba a vencer uma prova da Stock Car em sua cidade natal, ao triunfar no Autódromo Internacional de Curitiba em 2015.

Julio Campos sempre esteve envolvido na categoria. Como coach, já trouxe seu primo Raphael Campos, que foi vice-campeão da GT Sprint Race em 2018 (PRO), e fez algumas corridas com ele, como piloto convidado.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com discute duelos internos das equipes da F1 em 2023 Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music