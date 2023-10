A NASCAR Brasil chega a sua penúltima etapa da temporada 2023 neste final de semana. A categoria visita o Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), e os irmãos Leonardo e Rafael Reis podem conquistar o título da classe ProAm de forma antecipada.

A dupla, que leva em seu carro as cores da D4U Immigration, venceu corridas em todas as etapas até o momento e precisa ampliar a vantagem em relação aos segundos colocados para cem pontos para serem campeões.

No campeonato brasileiro, que considera as quatro primeiras etapas do ano, sem a Special Edition, Leo e Rafa Reis somam 202 pontos, contra 117 dos segundos colocados.

Cada uma das corridas deste final de semana oferece um total de 25 pontos, com a decisão do campeonato, marcada para 10 de dezembro em Interlagos, valendo o dobro dos pontos. Assim, os donos do carro número 32 precisam aumentar a vantagem atual em mais 15 pontos para definir o título.

“Vamos para a etapa de Tarumã com a possibilidade de conquistar o título já neste final de semana, mas também com os pés no chão. Precisamos ter bons desempenhos nos treinos e conseguir uma boa posição de largada para, aí sim, poder pensar em uma boa corrida. Vamos ao Rio Grande do Sul para encarar a etapa como qualquer outra do campeonato”, diz Leo Reis, que é patrocinado pela D4U Immigration.

Para Rafa Reis, o final de semana é ainda mais especial. Isso porque o piloto luta não apenas pelo título da NASCAR Brasil, mas também pelo Campeonato Brasileiro de Kart.

A principal competição do kartismo nacional é disputada no Velopark, em Nova Santa Rita, bastante próximo a Tarumã. O piloto se empolga com a possibilidade de conquistar dois títulos em dois dias seguidos em terras gaúchas.

“Vou correr o Brasileiro de Kart e a NASCAR Brasil. Vamos em busca do título da NASCAR nesse final de semana lá em Tarumã, e no Velopark, estou na disputa da categoria Rotax DD2, e vou lutar pelo título que vale uma vaga para o Mundial de Kart Rotax, marcado para o final do ano. Será um final de semana intenso, mas vamos em busca das vitórias tanto no Velopark quanto em Tarumã”, disse Rafa Reis, patrocinado pela D4U Immigration.

A programação da NASCAR Brasil será aberta na sexta-feira (13) com um treino extra. O sábado contará com as atividades livres e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para 10h e 14h de domingo. O Motorsport.com exibe ao vivo as duas corridas.

