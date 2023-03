Carregar reprodutor de áudio

A partir deste fim de semana, inicia-se uma nova fase do automobilismo brasileiro. A NASCAR Brasil Sprint Race, novo nome dado à então GT Sprint Race, realiza a etapa de abertura da temporada 2023 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

O anúncio da parceria foi realizado no ano passado, e vem movimentando o cenário nacional. Nas últimas semanas, diversos pilotos anunciaram sua entrada na categoria, que contará com um grid de alto nível, assim como nas temporadas anteriores.

Em 2023, serão realizadas oito etapas, sendo seis pelo torneio Brasil e duas pelo torneio Special Edition, uma a menos que em 2022. Outro modelo mantido é a estruturação do grid, com as classes PRO, PROAM e AM.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Sprint Race.

Confira a programação da NASCAR Brasil Sprint Race em Goiânia:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra 1 Sexta-feira 14h25 Treino Extra 2 Sexta-feira 16h35 Treino Oficial 1 Sábado 09h Treino Oficial 2 Sábado 13h Classificação Sábado 16h30 Corrida 1 Domingo 10h Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 12h45 Canal do Motorsport.com no YouTube

