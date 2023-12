Neste fim de semana, a NASCAR Brasil Sprint Race realiza sua última etapa de 2023 no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo (SP). O Motorsport.com faz a cobertura completa do evento in loco e te atualiza da situação do campeonato, em que se disputam os títulos do torneio Brasil em suas diferentes classes (PRO, PROAM e AM), além do certame overall e da briga entre os novatos pelo prêmio de 'Rookie of the Year' (estreante do ano).

Ao todo, são 75 pontos em jogo: o pole position, o vencedor da corrida 1 e o triunfante na prova 2 somam 25 tentos, de modo que a programação tem caráter decisivo já a partir da classificação, no sábado.

No torneio Brasil, o campeonato 'regular' da NASCAR Brasil, a dupla que lidera a classe PRO é Julio Campos/Léo Torres: já com os descartes aplicados, os pilotos do carro #1 têm 205 pontos, contra 156 do vice-líder Vitor Genz, que não conta com um parceiro na disputa da temporada.

Conforme a tabela do Motorsport.com abaixo, Beto Monteiro/Alex Seid, Arthur Gama e Edgar Bueno Neto têm chances matemáticas de título, embora a dupla tenha possibilidades mais reais de brigar pela taça. Em itálico, os nomes que não têm mais chances de 'faturar' o torneio. Veja:

CLASSE PRO PONTOS (Descartes aplicados) Julio Campos/Léo Torres 205 Vitor Genz 156 Beto Monteiro/Alex Seid 154 Rafa Dias* 140 Arthur Gama 136 Edgar Bueno Neto 131 Diogo Moscato 126 Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes 112 Guga Lima 38 *Disputa Interlagos pela PROAM em dupla com Leandro Martins *Disputa Interlagos pela PROAM em dupla com Leandro Martins

Classe PROAM

Na divisão intermediária, a dupla líder, composta pelos irmão Léo e Rafa Reis, é favoritíssima para ficar com o título, tendo boa vantagem sobre o português Lourenço Beirão, o único que ainda está 'matematicamente vivo'. Confira a tabela de classificação:

CLASSE PROAM PONTOS (Descartes aplicados) Léo Reis /Rafa Reis 222 Lourenço Beirão 153 Cayan Chianca 138 Gui Backes 134 Fe Tozzo / João Bortoluzzi 134 Giovani Girotto 117 Jorge Martelli 113 Pedro Bürger 88 Rafael Seibel 88 Luan Lopes 45 Jeff Giassi 36 Witold Ramasauskas 28 Marco Garcia 12 Erick Schotten 8

CLASSE AM



Na categoria mais democrática da NASCAR Brasil, Henry Couto lidera com 211 unidades, enquanto os vice-líderes Rômulo Molinari/Brendon Zonta somam 159. Conforme tabela abaixo, Léo Yoshii pode ficar com a taça dependendo de combinação improvável. Edson Reis precisa de muito...

CLASSE AM PONTOS (Descartes aplicados) Henry Couto 211 Rômulo Molinari/ Brendon Zonta 159 Léo Yoshii 142 Edson Reis 136 Alexandre Kauê 124 MC Gui 119 Fabio Gubert 100 Fernando Nakamura 90 Cassiano Lopes / Dorivaldo Gondra Jr. 86 Roberto Possas 74

Campeonato overall -- soma do torneio Brasil com o Special Edition, já concluído (resultado aqui)

Na classe PRO overall, Léo Torres, que disputou o Special Edition sozinho, é o líder, embora Genz e outros sigam 'vivos' na disputa pelo título. Conforme a parte intermediária da tabela abaixo, a PROAM overall tem Gui Backes, Beirão e os irmãos Reis na briga, além de Fe Tozzo/João Bortoluzzi. Na AM overall, vários competidores têm chances matemáticas, conforme a parte de baixo da tabela. Veja:

PRO PONTOS (Descartes aplicados) Léo Torres 315 Vitor Genz 275 Rafa Dias 259 Alex Seid 247 Diogo Moscato 237 Beto Monteiro 208 Lucas Mendes 199 Julio Campos 160 Arthur Gama 136 Edgar Bueno Neto 103 Rodrigo Sperafico 112 Kiko Porto 54 Valdeno Brito/Nathan Brito 41 Guga Lima 38 Raphael Teixeira 35 Celso Neto 30 PROAM Gui Backes 251 Lourenço Beirão 232 Léo Reis /Rafa Reis 222 Fe Tozzo / João Bortoluzzi 213 Jorge Martelli 161 Giovani Girotto 158 Cayan Chianca 138 Witold Ramasauskas 134 Gabriel Casagrande 117 Antonio Juqueira 106 Pedro Bürger 88 Rafael Seibel 88 Arthur Gama 80 Marco Garcia 50 Luan Lopes 45 Celio Vinicius 41 Jeff Giassi 36 Marcus Índio 31 Vinny Azevedo/Rodolpho Santos 30 Luís Trombini 11 Erick Schotten 8 AM Brendon Zonta 249 Edson Reis 231 MC Gui 220 Henry Couto 211 Léo Yoshii 205 Dorivaldo Gondra Jr. 176 Fabio Gubert 176 Alexandre Kauê 172 Rômulo Molinari 159 Fernando Nakamura 90 Cassiano Lopes 86 Roberto Possas 74 Pedro Bezerra 63

Rookie of the Year

Entre os novatos da PRO, Diogo Moscato tem 79 pontos de vantagem, de modo que não perde o status de 'melhor estreante do ano', a não ser que perca tentos por penalidades ou coisas afins. Na PROAM, conforme tabela abaixo, os nomes com chances vão de Léo Reis a Gui Backes. Na AM, os concorrentes vão de Henry Couto, que 'lidera' a briga do Rookie of the Year na classe, até Rômulo Molinari. Confira:

PRO PONTOS (Descartes aplicados) Diogo Moscato 217 Lucas Mendes 138 Arthur Gama 124 PROAM Leo Reis 230 João Bortoluzzi 198 Rafa Reis 188 Gui Backes 164 Fe Tozzo 131 Cayan Chianca 118 Giovani Girotto 104 Pedro Bürger 88 Luan Lopes 45 Luís Trombini 5 AM Henry Couto 197 Edson Reis 190 MC Gui 166 Rômulo Molinari 154 Fernando Nakamura 112 Fabio Gubert 96 Cassiano Lopes 92 Dorivaldo Gondra Jr. 63

Confira a programação da NASCAR Brasil Sprint Race em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Oficial 1 Sábado 08h45 - Treino Oficial 2 Sábado 13h - Classificação Sábado 15h45 Motorsport.com Corrida 1 Domingo 08h30 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 13h50 Canal do Motorsport.com no YouTube

