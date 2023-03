Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Alex Seid inicia sua quarta temporada na NASCAR Brasil Sprint Race, em Goiânia. O paulista de 38 anos chega à capital goiana com dois objetivos: vencer pela segunda vez no Autódromo Internacional Ayrton Senna e buscar o bicampeonato da competição.

Primeira etapa do ano, a prova marca a chegada de Beto Monteiro para dividir o carro #88. Será a primeira vez que os pilotos formam uma dupla.

A pista de 3.385 metros é palco de boas lembranças para Seid que já venceu em 2021 na classe Pro, em corrida da Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race.

“Estou muito animado para começar minha quarta temporada completa na NASCAR Sprint Race, a associação com a NASCAR nos Estados Unidos vai agregar muito ao campeonato", disse Seid. "Além disso tenho o Beto Monteiro na formação da nossa dupla, piloto experiente e que também vai acrescentar muito. Goiânia é uma pista que gosto muito, já venci e acho que temos boas chances nesta etapa, estou bem confiante".

A etapa de Goiânia terá duas provas, ambas no domingo. As duas corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Programação da etapa de Goiânia:

Sexta-feira, 17 de março

14h25 – Treino Extra 1

16h35 – Treino Extra 2

Sábado, 18 de março

09h00– Treino Oficial 1

13h00 – Treino Oficial 2

16h30 – Qualificação 1

16h50 – Qualificação 2

Domingo, 19 de março

10h00– Corrida 1

12h50 – Corrida 2

