O calendário da NASCAR Cup Series de 2026 foi divulgado e há muito o que se considerar. Embora o início da temporada permaneça o mesmo, as coisas começam a ficar bem diferentes à medida que o ano avança. Há as mudanças esperadas, como o fato de Homestead voltar a ser o final da temporada, enquanto outras decisões (como a Dover All-Star Race) chocaram muitos fãs.

E, embora este artigo esteja focada na Cup Series, temos que fazer uma menção honrosa a quem fez um acordo para colocar a NASCAR Truck em São Petersburgo durante o fim de semana de abertura da temporada da IndyCar. Esse é o tipo de cruzamento e trabalho em equipe entre diferentes categorias que gostamos de ver.

De qualquer forma, vamos nos aprofundar em tudo isso, desde os melhores até os piores aspectos da programação da NASCAR Cup de 2026:

O bom

Corrida valendo pontos em North Wilkesboro: Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. A pista icônica não sedia uma corrida da Cup valendo pontos desde 1996, mas depois do seu improvável retorno, é tudo o que todos queriam ver. Ela tem sediado a All-Star Race desde 2023, um grande sucesso, portanto, é óbvio dar à amada pista curta uma verdadeira chance no calendário.

Chicagoland retorna: Ultimamente, o carro da próxima geração tem se esforçado para fazer shows emocionantes em muitas pistas de estrada e pistas curtas, mas um lugar onde ele brilha são os ovais de uma milha e meia. Chicagoland está inativa desde o final da temporada de 2019, mas agora está de volta e preencherá o vazio deixado no mercado com a perda da Chicago Street Course. Com certeza dará um ótimo show, especialmente no fim de semana de 4 de julho [Independência dos EUA].

Final em Homestead: Pilotos, fãs e mídia clamaram para que isso acontecesse. Se a NASCAR vai manter o formato de campeonato com uma única corrida, pelo menos deve realizá-lo em uma pista que valha a pena assistir. Homestead sempre parece oferecer um bom espetáculo e substitui Phoenix, que teve dificuldades para nos dar muito drama além das relargadas.

San Diego sediará uma corrida de rua: Embora ainda não saibamos como será a pista, era importante para a NASCAR substituir Chicago por uma pista de rua nova e empolgante. E, embora não seja o Grant Park, é uma base militar ativa poucas semanas antes do 4 de julho. Portanto, mesmo que Shane van Gisbergen, sem surpresa, vença por 20 segundos, certamente será um espetáculo.

Mais uma semana de folga: Não há muito o que dizer aqui, exceto que a divisão principal da NASCAR corre 38 semanas por ano, incluindo o The Clash e a All-Star Race e, embora dois finais de semana de folga não pareçam muito, ainda é melhor do que apenas um, como tivemos em 2025.

O ruim

Talladega ainda está na Rodada 8: Por quê? Foi uma decisão controversa em 2025 e continua sendo uma má ideia para 2026. Talladega é uma corrida fantástica, mas não tem por que fazer parte da Rodada 8 na versão atual dos playoffs. É um coringa a mais e o pouco controle que pilotos e equipes têm sobre seu destino nos playoffs de estilo eliminatório desaparece completamente quando se coloca Talladega na penúltima rodada.

Perder uma corrida internacional: Assistir à visita da NASCAR Cup Series ao México pela primeira vez foi um momento muito legal e muitos fãs que nunca poderiam assistir in loco a uma corrida finalmente puderam ver as estrelas pessoalmente. Eu esperava que a NASCAR garantisse uma nova corrida internacional (como Montreal), mas isso simplesmente não aconteceu. Depois da primeira corrida da Cup com pagamento de pontos fora dos EUA desde 1958, a série volta a ser totalmente centrada nos EUA em 2026.

Não há corridas dos playoffs na costa nordestina americana: Watkins Glen deixou os playoffs em 2025 e agora New Hampshire deixa em 2026. Isso significa que a NASCAR não irá para o nordeste dos Estados Unidos durante as dez corridas dos playoffs do campeonato, o que parece um erro. Um fã da NASCAR que mora em Nova York teria que dirigir mais de 800 quilômetros para chegar à corrida mais próxima dos playoffs em Martinsville, Virgínia.

O confuso

Dover All-Star Race: essa é uma mudança realmente confusa, mas há uma razão por trás dela - mesmo que eu não goste. Para que North Wilkesboro conseguisse uma data, a Speedway Motorsports a trocou por Dover, dando a ela a All-Star Race. Embora faça sentido no papel, essa parece ser uma boa maneira de acabar com a Miles the Monster. Isso nos faz pensar se é hora de remover a All-Star Race da programação, pois sua existência agora significa sacrificar a única corrida que vale pontos de Dover. Dover tem tido pelo menos uma corrida por pontos por ano desde 1969 e é improvável que grandes multidões compareçam para ver uma All-Star Race durante o dia no oval de Delaware. Ela também entrará em conflito direto com a classificação das 500 milhas de Indianápolis, que também será transmitida pela FOX. Parece inevitável que o evento fracasse, mas tomara que eu esteja errado.

Watkins Glen no início de maio: Sou da região central de Nova York, por isso gosto de pensar que conheço bem a área. Watkins Glen, que sempre atrai grandes multidões e muitos campistas, provavelmente não deveria acontecer no início de maio. Essa deve ter sido uma tentativa de distribuir alguns circuitos fechados, mas a NASCAR nunca correu nesta pista de Nova York tão cedo antes e podem ter uma surpresa desagradável. O clima no início de maio é volátil, variando de avisos de geada a 30°C e chuva torrencial. As pistas mais inteligentes da região nem sequer abrem até o fim de semana do Memorial Day (feriado norte-americano que, em 2026, será em 25 de maio) e muitos dos trailers que ocupam o campo interno do The Glen ainda estão armazenados no inverno até lá também. Quanto àqueles que se aventurarem na pista, podem esperar condições muito lamacentas no campo interno.

