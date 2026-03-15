AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series

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Veja todas as emoções da quinta etapa do campeonato, com a narração de Sergio Lago e comentários de Erick Gabriel
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