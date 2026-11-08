AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

Chegou a hora! A NASCAR visita o oval do Homestead-Miami Speeday para a grande final da temporada 2026 da Cup Series! O Motorsport.com transmite todas as provas na pista da Flórida na plataforma PhizTV: Assista aqui ou no player abaixo:

Na NASCAR Cup, William Byron, com o Chevrolet #24 da Hendrick Motorsports, venceu a corrida de Martinsville. A liderança do campeonato é de Kyle Larson, com 2469 pontos, seguido de Christopher Bell, com 2402 e Denny Hamlin, com 2399.

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

Categoria Dia Horário Corrida NASCAR Truck Series Sexta-feira (06/10) 21h30 Baptist Health 200 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Sábado (07/10) 19h00 Hard Rock Bet 300 NASCAR Cup Series Domingo (08/11) 17h00 Straight Talk Wireless 400

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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