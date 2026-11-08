AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel
Motorsport.com exibe as ações do oval de 1,5 milha na PhizTV
Homestead-Miami Speedway
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
Chegou a hora! A NASCAR visita o oval do Homestead-Miami Speeday para a grande final da temporada 2026 da Cup Series! O Motorsport.com transmite todas as provas na pista da Flórida na plataforma PhizTV: Assista aqui ou no player abaixo:
Na NASCAR Cup, William Byron, com o Chevrolet #24 da Hendrick Motorsports, venceu a corrida de Martinsville. A liderança do campeonato é de Kyle Larson, com 2469 pontos, seguido de Christopher Bell, com 2402 e Denny Hamlin, com 2399.
A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!
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Categoria
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Dia
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Horário
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Corrida
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NASCAR Truck Series
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Sexta-feira (06/10)
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21h30
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Baptist Health 200
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NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
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Sábado (07/10)
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19h00
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Hard Rock Bet 300
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NASCAR Cup Series
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Domingo (08/11)
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17h00
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Straight Talk Wireless 400
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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