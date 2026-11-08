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NASCAR Cup Homestead-Miami

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

Motorsport.com exibe as ações do oval de 1,5 milha na PhizTV

Redação Motorsport.com
Editado:
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Homestead-Miami Speedway

Homestead-Miami Speedway

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Chegou a hora! A NASCAR visita o oval do Homestead-Miami Speeday para a grande final da temporada 2026 da Cup Series! O Motorsport.com transmite todas as provas na pista da Flórida na plataforma PhizTV: Assista aqui ou no player abaixo:

Na NASCAR CupWilliam Byron, com o Chevrolet #24 da Hendrick Motorsports, venceu a corrida de Martinsville. A liderança do campeonato é de Kyle Larson, com 2469 pontos, seguido de Christopher Bell, com 2402 e Denny Hamlin, com 2399.

Leia também:

A transmissão conta com a narração de Sergio Lago, a 'voz da NASCAR' no Brasil, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR do Motorsport.com. Se inscreva!

Categoria

Dia

Horário

Corrida

NASCAR Truck Series

Sexta-feira (06/10)

21h30

Baptist Health 200

NASCAR O'Reilly Auto Parts Series

Sábado (07/10)

19h00

Hard Rock Bet 300

NASCAR Cup Series

Domingo (08/11)

17h00

Straight Talk Wireless 400

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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