A NASCAR anunciou neste fim de semana que a partir de 2026 a Ram estará de volta à categoria, na Truck Series. Mesmo com a oficialização, o órgão regulador continua focado em trazer pelo menos quatro fabricantes de volta à Cup Series, o que não acontece desde 2012. Embora a Dodge seja certamente uma possibilidade, as opções não estão limitadas.

Em entrevista à imprensa, incluindo o Motorsport.com, o vice-presidente executivo e diretor de desenvolvimento de corridas da NASCAR, John Probst, foi sincero sobre a situação atual, à medida que buscam mais fabricantes.

“Sinto que já dissemos isso 900 vezes a vocês e, até hoje, não tivemos nenhuma notícia inovadora para anunciar. Hoje, estamos orgulhosos de receber a Ram de volta à NASCAR”, disse Probst. Não quero dar azar, mas diria que estamos muito próximos de outro (fabricante) – não posso falar por eles, obviamente. A decisão é deles.”

“Gostaríamos muito que eles decidissem entrar na NASCAR e, mesmo assim, há um ou dois outros com quem estamos um pouco no início nas discussões, mas também com uma postura bastante positiva. Todos sabemos que uma montadora decidir entrar na NASCAR é um grande compromisso para eles. Não é algo que eles encaram levianamente. É algo que requer muita pesquisa e aprovação nos mais altos níveis, e, como você sabe, estamos confiantes agora. Gostamos da posição em que estamos e achamos que somos um ótimo investimento para uma montadora.”

Ram Truck

Embora isso seja especulação, a Honda provavelmente está nesse grupo de alguma forma, já que a fabricante já foi associada a discussões anteriores com a NASCAR. Mas, independentemente de quem seja, está claro que o órgão regulador está finalmente avançando em sua missão de expandir o número de montadoras dedicadas ao esporte.

Probst afirmou: "há muito impulso em torno do nosso esporte agora... fora do esporte, particularmente em torno de muitas coisas de primeira linha quando saímos e visitamos as pessoas. Principalmente, empresas que não estão no nosso esporte hoje, mas há um impulso muito positivo."

Probst também acredita que o Next Gen, que foi lançado em 2022, é outro fator no interesse renovado das fabricantes. Ele disse que a geração atual oferece às montadoras "carros que realmente correspondem ao que elas têm nas concessionárias e a todas as outras coisas que estão acontecendo na Dodge, Ram e Stellantis. O momento era perfeito para voltarmos ao trabalho e corrermos juntos novamente."

Quanto ao cronograma, Probst repetiu 18 meses como o mínimo para uma fabricante, desde o momento em que diz ‘sim’ até o dia em que aparece pela primeira vez no grid para deixar tudo pronto para tal empreitada.

Mas, enquanto isso, a NASCAR finalmente tem sua quarta fabricante – pelo menos na Truck Series.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!