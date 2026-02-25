Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026
Piloto regular da O'Reilly Series irá pilotar o #33 da Richard Childress em algumas etapas do ano; Motorsport.com transmite as três categorias da NASCAR na PhizTV
A Richard Childress Racing revelou, na quarta-feira (25), que Austin Hill adicionará mais algumas corridas da NASCAR Cup ao seu calendário, começando com a prova no Phoenix Raceway no mês que vem. Ele pilotará o Chevrolet #33 da RCR com o apoio da United Rentals, que o patrocinará em cinco corridas da Cup ao longo da temporada 2026.
Hill, de 31 anos, é um vencedor comprovado na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, com quase 150 largadas e 15 vitórias. Ele saiu vitorioso na abertura da temporada 2026 em Daytona e quase conseguiu uma segunda vitória consecutiva em Atlanta, antes de um contato na última volta ao tentar bloquear Ross Chastain o fazer rodar.
Todo o sucesso de Hill no nível secundário da NASCAR foi com a RCR. Ele também tem 15 largadas na Cup, terminando em nono lugar no Chicago Street Course no ano passado.
“A United Rentals continua sendo uma parte especial da minha carreira e carregar suas cores mais uma vez na Cup Series significa muito”, disse Hill. “Eu represento a empresa há quase uma década e nunca me canso de vencer corridas e ter sucesso junto com eles".
"A equipe #33 conseguiu nosso primeiro top 10 na temporada passada em Chicago, e eu realmente senti que tínhamos uma chance de vencer a corrida de outono em Talladega. Correr aos domingos em tempo integral é o objetivo final, então expandir a programação das pistas será um bom desafio para ganhar experiência. Sou grato a Richard, a todos os homens e mulheres da RCR, ECR e CT Spring e, claro, à United Rentals pela oportunidade”.
A RCR também entrará com o #33 na corrida da Cup deste fim de semana em COTA, mas o atual campeão da NASCAR O'Reilly, Jesse Love, será o piloto.
Você pode acompanhar o fim de semana da NASCAR no canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração de Sergio Lago, considerado a 'voz da NASCAR' no Brasil há mais de 20 anos, e comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com. Se inscreva no canal!
