Christopher Bell conseguiu triunfar novamente, tornando-se o primeiro piloto em 2025 a vencer múltiplas vezes após uma luta fantástica na primeira corrida mista da NASCAR Cup no ano, em Austin, Texas.

Os fãs viram uma luta sensacional pela vitória no Circuito das Américas, com uma batalha entre quatro pilotos até a última curva na última volta. No final, foi Bell que recebeu a bandeira quadriculada pela segunda semana consecutiva.

A manobra vitoriosa foi no fim, após bandeira amarela causada por acidente entre Austin Dillon e Denny Hamlin. Kyle Busch, que liderava, havia parado duas voltas antes de Bell e tinha pneus mais desgastados. Com a amarela, Busch não conseguiu segurar a pressão dos carros que vinham atrás.

Há sete dias, ele liderou apenas a última volta em seu caminho para a vitória em Atlanta, mas não foi surpresa vê-lo na Victory Lane no domingo no Circuit of the Americas, mostrando ritmo em todos os três estágios.

A vitória em 'COTA' é a décima primeira da carreira de Bell. "Foi quase um déjà vu do ano passado", disse Bell, que também estava perseguindo o líder em 2024, mas não conseguiu vencer COTA ano passado. "Essas corridas em mistos são muito divertidas", afirmou ele.

"Sempre que Kyle [Busch] estava liderando, eu tentava ser muito cauteloso. Obviamente, sabemos o que aconteceu no ano passado (Bell rodou Busch, dando início a uma 'conversa' após a corrida). Eu não queria que isso acontecesse. Queria ultrapassá-lo sem problemas", explicou Christopher.

"Ele estava fazendo um ótimo trabalho na corrida e conseguia sair das curvas bem o suficiente para que eu não conseguisse passar por dentro. Mas aí comecei a dar uma espiada, e ele se desviou e permitiu que eu saísse na frente. Sempre que isso acontecia, eu dizia: 'Tudo bem, não se deixe abater'."

Bell conquistou a vitória, com Byron e Reddick a menos de três décimos do vencedor da corrida. Veja:

Classificação Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos 1 C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 95 3:07'19.202 5 42 2 W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 95 +0.433 3:07'19.635 0.433 6 41 3 T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 95 +0.578 3:07'19.780 0.145 6 39 4 C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 95 +5.274 3:07'24.476 4.696 9 39 5 K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 95 +5.943 3:07'25.145 0.669 6 46 6 S. van Gisbergen TrackHouse Racing 88 Chevrolet 95 +8.559 3:07'27.761 2.616 5 45 7 C. Buescher RFK Racing 17 Ford 95 +8.620 3:07'27.822 0.061 7 30 8 N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 95 +9.826 3:07'29.028 1.206 5 29 9 A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 95 +10.245 3:07'29.447 0.419 8 28 10 T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 95 +11.276 3:07'30.478 1.031 5 27 11 M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 95 +11.645 3:07'30.847 0.369 7 34 12 R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 95 +11.883 3:07'31.085 0.238 5 25 13 C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 95 +13.033 3:07'32.235 1.150 6 24 14 C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 95 +14.067 3:07'33.269 1.034 6 23 15 B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 95 +14.160 3:07'33.362 0.093 9 22 16 J. Haley Spire Motorsports 7 Chevrolet 95 +16.396 3:07'35.598 2.236 5 21 17 R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 95 +18.738 3:07'37.940 2.342 6 20 18 R. Stenhouse Jr Hyak Motorsports 47 Chevrolet 95 +21.441 3:07'40.643 2.703 6 19 19 R. Blaney Equipe Penske 12 Ford 95 +21.599 3:07'40.801 0.158 5 27 20 B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 95 +23.251 3:07'42.453 1.652 6 30 21 D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 95 +23.286 3:07'42.488 0.035 6 16 22 J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 95 +23.348 3:07'42.550 0.062 8 15 23 C. Custer Equipe Haas Factory 41 Ford 95 +23.534 3:07'42.736 0.186 7 14 24 J. Logano Equipe Penske 22 Ford 95 +23.901 3:07'43.103 0.367 5 22 25 A. Cindric Equipe Penske 2 Ford 95 +24.009 3:07'43.211 0.108 5 12 26 J. Berry Wood Brothers Racing 21 Ford 95 +24.332 3:07'43.534 0.323 5 11 27 E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 95 +25.854 3:07'45.056 1.522 7 10 28 T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 95 +26.103 3:07'45.305 0.249 7 9 29 Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 95 +30.883 3:07'50.085 4.780 6 8 30 A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 95 +33.880 3:07'53.082 2.997 5 13 31 C. Ware Rick Ware Racing 51 Ford 95 +34.388 3:07'53.590 0.508 6 6 32 K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 95 +47.170 3:08'06.372 12.782 7 10 33 R. Preece RFK Racing 60 Ford 95 +47.497 3:08'06.699 0.327 7 14 34 T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 95 +1'24.694 3:08'43.896 37.197 6 3 35 A. Dillon Richard Childress Racing 3 Ford 80 +15 voltas 2:46'46.802 15 voltas 8 2 36 D. Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 50 +45 voltas 1:37'39.171 30 Voltas 5 5 37 C. Zilisch TrackHouse Racing 87 Chevrolet 49 +46 voltas 1:35'28.312 1 volta 5

