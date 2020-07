Carros da Corrida das Estrelas da NASCAR devem ter iluminação na parte inferior

Um dos pontos altos da temporada da NASCAR é a All-Star Race, que não vale pontos, mas oferece US$ 1 milhão como prêmio. O evento também é utilizado como 'cobaia' para algumas ideias que podem ser utilizadas no futuro da maior categoria do automobilismo americano.

As equipes que já estão envolvidas na prova da semana que vem, dia 15, no Bristol Motor Speedway serão equipadas com kits de iluminação por baixo dos carros.

O visual foi visto pela primeira vez durante as festividades da Champions Week em 2019, na cidade de Nashville, com o carro de Kurt Busch, da Chip Ganassi Racing.

Esta decisão da NASCAR é a mais recente mudança para a corrida de exibição, que terá uma nova regra para relargadas – os pilotos da fila mais bem colocado escolhem os lados que querem reiniciar - e os números de carros serão colocados em uma posição diferente do padrão atual, mais para a parte traseira do carro.

A prova ocorrerá em Bristol pela primeira vez na história.

DIRETO DO PADDOCK: Novidades da Ferrari, negociações de Vettel e expectativa para o calendário 2020

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich