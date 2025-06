Chefe da NASCAR analisa chances de Interlagos receber Cup Series

No dia 15 de junho a NASCAR Cup Series terá um compromisso histórico. Pela primeira vez na era moderna da categoria, uma corrida valendo pontos acontecerá fora das fronteiras dos Estados Unidos. Uma etapa será realizada no autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Recentemente, o comissário da NASCAR (cargo que representa o mais alto na escala decisória da categoria), Steve Phelps, veio ao Brasil, durante a etapa da NASCAR Brasil em Interlagos, no primeiro compromisso ‘internacional’ após a promoção.

Durante o fim de semana das 600 Milhas de Charlotte, a equipe do Motorsport.com esteve in loco no autódromo da Carolina do Norte e foi recebida por Phelps e também por Chad Seigler, para comentar a recente visita ao Brasil e das chances que o País tem de emular o que vem sendo feito no México.

Quando questionado sobre as chances brasileiras, Phelps não fugiu da resposta: “Eu não sei quando vamos chegar ao Brasil”, disse o mandatário. “Gostaria de ver isso acontecer. Obviamente, precisamos de todas as partes para se unir e entender o quão importante isso seria para a NASCAR em geral e para a categoria. Mas eu, pessoalmente, estaria muito animado por isso.”

Antes do Brasil, Phelps mostrou ansiedade para o evento mexicano que acontece nos próximos dias.

“Estou animado. É a primeira vez que nós levamos a Cup Series na era moderna para fora das nossas próprias fronteiras. É um grande estágio para nós, e precisamos ter certeza de que vamos conseguir. Acho que os fãs mexicanos vão comparecer, eles vão nos apoiar, e acho que vai ser um ótimo show. Nossos pilotos vão adorar o circuito, e talvez, quem sabe, nós podemos ter nossos pilotos, em algum momento, vindo ao Brasil e ter uma corrida em São Paulo.”

Piloto brasileiro na Cup

Dentro do planejamento da NASCAR com o Brasil, o intercâmbio entre os dois países é prioritário. A possibilidade da corrida da Cup Series no Brasil existe, mas, de maneira mais concreta, a transferência de profissionais para os Estados Unidos - e vice-versa - é mais próxima. Um exemplo disso foi a presença de professores de engenharia da Universidade Mckenzie de São Paulo, no que se desenha um projeto de integração com o departamento técnico da NASCAR.

Para além disso, para o público em geral, o que pode interessar aos fãs é a ida de pilotos para tentar uma carreira que culmine na Cup Series. Isso também foi pauta entre a equipe do Motorsport.com e Phelps.

“Temos um piloto que é do México, Daniel Suárez, e isso é uma grande vitória para nós. Não por meio do nosso programa de desenvolvimento de pilotos, temos também Shane Van Gisbergen, o nosso SVG, ele veio, ele é da Nova Zelândia e corria na Austrália. Gostaríamos de ter pilotos do mundo todo vindo correr conosco, em nossas três categorias nacionais, mas, em particular, na nossa categoria principal, como o que o Daniel e SVG estão fazendo.”

“Nós gostaríamos de ter um brasileiro saindo da NASCAR Brasil, vir a competir conosco em tempo integral, e, você sabe, competir por vitórias e campeonatos. Então, nós estamos animados com esse prospecto, fiquei muito impressionado com o número de pilotos que eu vi e o quão rápidos eles eram e suas habilidades, e nós estamos animados com isso acontecendo no futuro.”

NASCAR Brasil

Chad Seigler, vice-presidente internacional da NASCAR esteve presente no diálogo com Phelps, também comentou o atual status da NASCAR Brasil e o otimismo envolvido com a categoria brasileira.

“Eu, pessoalmente, acho que estamos superando as expectativas de onde pensávamos que estaríamos”, disse Seigler. “Você pode ver no último fim de semana de Interlagos os fãs, a animação. Você pode ouvir essa semana a animação quando ultrapassagens eram feitas. Você pode ver que os fãs estão se acostumando com o nosso estilo de corrida.”

Também sobre as chances de um piloto brasileiro competir nos estados Unidos, Seigler fez questão de lembrar o feito recente de Gabriel Casagrande, que venceu uma corrida em New Smyrna em sua primeira experiência em oval dos Estados Unidos e com um Late Model.

“Eu vi o que o Gabriel fez quando veio para a Flórida há algumas semanas. Ele realmente só mostrou quão talentosos os pilotos brasileiros são. Este é um cara que nunca esteve em um circuito oval, nunca esteve em um Late Model. Ele veio aos Estados Unidos, foi rápido nos treinos, ganhou uma corrida e essa é uma das coisas do Brasil que nos chama a atenção.”

“Nós conhecemos a história dos pilotos e conhecemos o desenvolvimento deles e eu acho que onde nós vemos, há essa grande oportunidade e eu sei que muitas pessoas falam sobre o que nós fizemos no México com o Daniel Suárez. Quando nós podemos fazer algo parecido com isso no Brasil, isso vai nos ajudar.”

“Vai ser uma estrada de dois caminhos. Uma, vai ajudar a fazer a categoria do Brasil ainda mais popular para os pilotos que podem ver esse caminho para os EUA se eles quiserem. E depois, vai também fazer aquele fã brasileiro ter alguém para torcer nos Estados Unidos. Então, a parte do desenvolvimento de pilotos é crítica para nós no futuro”, concluiu.

