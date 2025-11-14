Chevrolet revela novo carro da NASCAR Cup para 2026
Marca da General Motors continuará a utilizar o Camaro ZL1, mas com algumas atualizações
A Chevrolet revelou seu novo carro para a temporada 2026 da NASCAR Cup. A marca da General Motors utiliza o Camaro ZL1, que substituiu o Chevy SS, desde 2018, e continuará com ele, mas com um design atualizado para a próxima temporada.
Em um comunicado, a Chevrolet explicou que quis alinhar o modelo com o kit de acessórios do Camaro ZL1 Carbon Performance lançado recentemente. As mudanças incluem uma saliência maior no capô, uma grade frontal revisada e painéis laterais mais pronunciados em ambos os lados do carro.
A Chevrolet já utilizou 14 diferentes modelos em sua trajetória na NASCAR, incluindo Camaro, Impala, Monte Carlo, Lumina, Malibu, Chevelle, entre outras. Na Cup, atualmente a Ford corre com o Mustang Dark Horse enquanto a Toyota compete com o Camry XSE.
No último ano, a Chevrolet conquistou seu 44º campeonato de fabricantes na Cup Series, sendo o quinto consecutivo. Também conquistou os títulos de piloto e de proprietário graças a Kyle Larson e ao time do #5 da Hendrick Motorsports.
Os carros da Chevrolet somaram um total de 15 vitórias em 36 corridas válidas para o campeonato, com as cinco conquistas de Shane van Gisbergen liderando o caminho. Os triunfos de 2025 também incluíram eventos-chave, como a conquista de William Byron na Daytona 500 e a impressionante recuperação de Ross Chastain da última para a primeira posição em Charlotte, na Coca Cola 600.
As equipes que atualmente correm com Chevrolet na NASCAR Cup Series são: Hendrick Motorsports, Trackhouse Racing, Richard Childress Racing, Spire Motorsports, Kaulig Racing e Hyak Motorsports. A Haas Factory Team mudará para Chevrolet na próxima temporada.
