Conheça jovem piloto que sonha em correr na NASCAR Cup e que integra projeto que pode levá-lo à categoria

Atualmente com 14 anos, Theo Salomão começou sua carreira no kartismo aos 7 anos após treinos intensivos e, na sequência, participou em 12 corridas em Goiânia, sua cidade natal. Após liderar três campeonatos em Goiás, o jovem piloto não demorou a buscar novos horizontes e, em junho de 2019, disputou suas primeiras corridas no Estado de São Paulo.

No Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri, ele competiu na 5ª etapa da Copa São Paulo Light, o principal campeonato estadual do kartismo no Brasil, e já chegou surpreendendo ao marcar a pole position, vencer uma corrida e terminar outra em segundo na categoria Mirim, fechando a etapa no pódio, em 3º lugar. Daí em diante, Theo Salomão deu sequência em uma trajetória de forte aprendizado e muito sucesso no kartismo brasileiro e já no ano seguinte, em 2020, conquistou seu primeiro título de caráter nacional.

Com ótimas atuações em Birigui (SP), no Kartódromo Speed Park, Salomão se consagrou campeão brasileiro na Cadete, categoria em que conquistaria seu segundo título nacional em 2021, agora na Copa Brasil.

Em 2022 o piloto goiano foi campeão brasileiro e da Copa Brasil na Júnior Menor e, dois anos depois, levou o título do Troféu Ayrton Senna na categoria OK Júnior. Por fim, no final do mesmo ano, Salomão comemorou a conquista de seu terceiro título de campeão brasileiro, na F4 Júnior.

As belas atuações e resultados conquistados no Brasil levaram o jovem piloto ao kartismo americano, onde em 2025 ele foi campeão do USPKS e vice-campeão do SKUSA, um dos maiores eventos do kartismo mundial.

Além dos resultados, seu desempenho nos mais diversos kartódromos americanos chamou a atenção de Felipe Vargas, olheiro da Wise Optimization. Salomão, então, foi convidado a participar de uma seletiva composta por dez pilotos de toda a América Latina.

E, com base em seu desempenho, a Wise Optimization, empresa ligada à Chevrolet Hendrick Motorsports, equipe de maior sucesso na história da NASCAR Cup Series, escolheu Theo Salomão para fazer parte de seu programa de jovens pilotos, comandado por Josh Wise, Lorin Ranier e por Scott Speed, ex-piloto da Fórmula 1.

Desta forma, em 2026 – agora com sua carreira gerenciada pela Wise Optimization –, Theo Salomão passou a competir no U. S. Legend Cars International, primeiro passo em uma longa estrada para chegar à Nascar Cup Series.

Recentemente, o goiano conquistou sua primeira vitória em circuito misto no Legend Cars, no Charlotte Motor Speedway, na Carolina do Norte. E no último final de semana, dividiu a pista com seu ídolo de infância Kyle Busch no Anderson Motor Speedway, na Carolina do Sul.

Nesta prova, em que viveu momentos inesquecíveis, Kyle Busch foi o 3º colocado e Theo Salomão terminou logo atrás, em 4º.

Mais que um sonho, Theo Salomão – que desde os três anos de idade é fã da NASCAR muito mais do que da Fórmula 1 – vive a realidade de participar de um projeto extremamente planejado que o fará passar por todas as categorias da NASCAR e que poderá levá-lo à divisão principal, a NASCAR Cup Series.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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