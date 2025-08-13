Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Cup

Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória

Connor Zilisch é considerado uma das grandes promessas do automobilismo americano e já fez convite a Max Verstappen dar uma volta em seu carro

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Connor Zilisch falls, JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Desde o último sábado, as redes sociais foram inundadas por posts de um piloto que ao subir no carro para comemorar uma vitória, acabou caindo do topo do seu veículo, chocando cabeça e ombro no chão, no que se transformou depois em uma fratura de clavícula.

Mas, se engana aquele que acredita que Connor Zilisch não está acostumado a celebrações ou que o jovem de 19 anos de idade não tem jeito para as corridas. Ele é considerado uma das maiores promessas, se não a maior, da NASCAR, a categoria mais popular do automobilismo dos Estados Unidos, cujas corridas você pode assistir ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV. Clique aqui e se inscreva!

Nascido em 2006 na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, local em que nove entre 10 equipes da NASCAR fixam suas sedes, Zilisch começou sua carreira nos karts aos cinco anos de idade, chegando a vencer o Campeonato Mundial Mini Rok, na Itália. Em 2021, com 15 anos, ele começou a competir nos carros, com passagens em campeonatos americanos de GT, principalmente a IMSA, até chegar às categorias de base da NASCAR em 2023.

Na categoria que é considerada a 4ª divisão da NASCAR, Zilisch chamou logo a atenção, conseguindo quatro vitórias em suas quatro primeiras corridas, chamando a atenção de grandes esquadrões dos campeonatos mais importantes.

Ele se tornou piloto de desenvolvimento da Trackhouse Racing, equipe da Cup Series que se destaca no grid por apostar em pilotos de fora dos Estados Unidos – como o mexicano Daniel Suarez e o neozelandês Shane van Gisbergen, além de ter ‘abrigado’ o brasileiro Helio Castroneves nas 500 Milhas de Daytona este ano.

Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet

Connor Zilisch, JR Motorsports Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Com isso, um plano para o garoto foi formatado, em que ele participaria em 2025 da Xfinity Series – a segunda categoria em importância da NASCAR – em tempo integral e já faria algumas participações da Cup Series, o maior campeonato.

A vitória do último sábado, em Watkins Glen, foi pela Xfinity Series, sendo a sexta de 2025, o dobro de triunfos do segundo colocado no campeonato, o atual campeão, Justin Allgaier, se tornando o principal favorito ao título deste ano.

Fora das pistas, Zilisch é filho de Janice Kerr, ginasta olímpica da seleção canadense no início dos anos 1980. Além disso, ele também se arrisca ao ser ‘YouTuber’ com outros dois pilotos, Jesse Love e Daniel Dye, no canal chamado ‘Shake N Bake Sports’.

Além de talento jovem, Zilisch também se mostra com desenvoltura midiatica, o que chamou a atenção da Red Bull. A companhia de bebidas energéticas é uma das patrocinadoras do piloto. Neste ano, em um evento que reunia os ícones da marca, Zilisch foi flagrado em conversa com Max Verstappen, quando ofereceu seu carro ao tetracampeão mundial de F1, para dar uma volta, em outro vídeo que também viralizou nas redes sociais.

 

Por falar em F1, James Hinchcliffe, ex-astro da Indy, aconselhou a cúpula da Cadillac a analisar as chances de Zilisch como piloto da equipe da maior categoria do automobilismo. 

"Zilisch tinha uma carreira promissora no automobilismo em circuitos mistos, vencendo em tudo, desde carros Trans-Am a protótipos e stock cars. Sem a liberdade financeira para simplesmente escolher o caminho que queria seguir, as oportunidades surgiram nos stock cars antes que qualquer pessoa no mundo dos monopostos percebesse – e isso é um prejuízo para nós".

"E esse é realmente o meu ponto sobre Zilisch – ele parece ser um dos pilotos mais adaptáveis que já vi. Observar o que ele fez até agora me dá a sensação de que, se ele tivesse um programa adequado em um monoposto e uma ou duas temporadas de F2 para se aprimorar, poderia estar apto a correr na F1 em pouco tempo. E ele tem tempo, porque, apesar do currículo impressionante, ainda tem apenas 19 anos", completou 'Hinch'.

Antes desta experiência e de possíveis títulos no futuro, Zilisch terá que se recuperar da fratura da clavícula do fim de semana. Nesta terça-feira (12) ele mesmo anunciou nas redes sociais que passou por uma cirurgia na área lesionada, com os médicos colocando uma placa e alguns parafusos para uma melhor calcificação. Ainda não há previsão de retorno do piloto às corridas.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

