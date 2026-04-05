Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho
Casal selou a união em 2024
Foto de: Jeff Curry / Getty Images
Julia Piquet e Daniel Suárez anunciaram a gravidez do primeiro filho neste domingo (5), com uma fofa postagem feita pelo piloto da NASCAR.
Julia, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, mantém uma presença ativa nas redes e costuma dividir momentos da rotina ao lado de Suárez. O relacionamento dos dois se tornou público há alguns anos e, desde então, o casal passou a aparecer com frequência junto em eventos e viagens ligadas ao automobilismo.
Os dois oficializaram a união em 2024, consolidando uma relação que já era acompanhada de perto pelos fãs do esporte. O casal não confirmou o sexo do bebê, mas recebeu muitos elogios e felicidades dos fãs.
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho
F1 - Ex-treinador de Hamilton compara Lindblad a heptacampeão: "Aprende rápido"
F1: Red Bull e Aston Martin teriam interesse em Leclerc
F1: Próximo ciclo de motores já está sendo discutido; saiba o que pode mudar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários