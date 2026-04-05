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NASCAR Cup Martinsville

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

Casal selou a união em 2024

Editado:
Daniel Suarez, Spire Motorsports Chevrolet

Foto de: Jeff Curry / Getty Images

Julia Piquet e Daniel Suárez anunciaram a gravidez do primeiro filho neste domingo (5), com uma fofa postagem feita pelo piloto da NASCAR.

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Julia, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, mantém uma presença ativa nas redes e costuma dividir momentos da rotina ao lado de Suárez. O relacionamento dos dois se tornou público há alguns anos e, desde então, o casal passou a aparecer com frequência junto em eventos e viagens ligadas ao automobilismo.

Os dois oficializaram a união em 2024, consolidando uma relação que já era acompanhada de perto pelos fãs do esporte. O casal não confirmou o sexo do bebê, mas recebeu muitos elogios e felicidades dos fãs.

 

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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